La cipolla, detta anche Allium Cepa, è un ortaggio che si raccoglie ogni due anni ed è parente dell’aglio, dello scalogno e dell’erba cipollina. Tutti conoscono questo ortaggio per i suoi incredibili utilizzi in cucina ma ben pochi sanno che viene da tempo coltivato anche per le sue ricche proprietà medicinali.

Vediamo allora perché rimarremo strabiliati dalle sorprendenti proprietà di questo alimento che dovremmo tutti mangiare almeno una volta al giorno.

Le incredibili proprietà dell’Allium Cepa

Le cipolle crude sono un cibo ipocalorico, estremamente ricco di fibre, vitamina C, calcio e acido folico. Queste poi posseggono fantastiche proprietà antiossidanti, antinfiammatori e la capacità di contrastare la crescita di microrganismi dannosi: le cipolle, infatti, impediscono la crescita di batteri e lieviti dannosi grazie a dei composti di zolfo e quercetina; aiutano ad abbassare i livelli dello zucchero nel sangue, rivelandosi utili nel trattamento di pazienti affetti da diabete di tipo I e di tipo II; favoriscono la diuresi e l’eliminazione delle scorie, aiutando anche a combattere la ritenzione idrica; costituiscono un ideale rimedio della nonna in caso di infezioni respiratorie come catarro, sinusite, laringite e tosse; e, inoltre, grazie alla presenza di folati, impediscono un’ eccessiva formazione di omocisteina migliorando così il sonno, l’appetito e l’umore.

Come utilizzare e consumare la cipolla

La cipolla è un alimento estremamente versatile, alla base di moltissime ricette dalla tradizione italiana. Possiamo utilizzare questo incredibile ortaggio in cucina per dei soffritti, come salsa guacamole, aggiunto a crudo nelle insalate e perfino consumarlo sotto forma di gelato.

Dovremo però sempre ricordarci di scegliere le cipolle più sode e dalla buccia secca, prive di ammaccatura e senza segni di germogliatura. Potremmo allora conservarle per diverse settimane in un luogo fresco e asciutto, facendo attenzione a tenerle lontane dalle patate poiché ne velocizzano la maturazione.

Le cipolle inoltre possono essere utilizzate come trattamento estetico, aiutando infatti a contrastare l’acne e a purificare la pelle. Ma anche come rimedi casalinghi contro le punture di insetto per ottenere un sollievo immediato.

Ecco, quindi, il motivo per cui rimarremo strabiliati dalle sorprendenti proprietà di questo alimento che dovremmo tutti mangiare almeno una volta al giorno.

