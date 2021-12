La casa è piena di oggetti che spesso non consideriamo come dovremmo. Infatti, dopo qualche anno, pensiamo sia giusto sostituire alcuni oggetti troppo rovinati o rotti presenti nel nostro appartamento. Questa è sicuramente una saggia scelta, ma l’errore sta nel voler buttare tutte le cose che crediamo ormai inutilizzabili. Infatti, con il riciclo creativo potremo far rivivere padelle, materassi, camicie, rotoli di carta igienica e tanto altro. Ci basterà avere delle valide idee per trasformare ognuno di questi oggetti, donando loro un nuovo scopo e risparmiando.

Rimarremo sorpresi quando smetteremo finalmente di buttare i tappi di sughero per riutilizzarli in questo modo brillante

Il riciclo creativo, come abbiamo visto, può davvero coinvolgere praticamente ogni oggetto che si trova nella nostra casa. Possiamo iniziare, per esempio, nel capire come riutilizzare delle semplici scatole della pasta vuote. E in questo nostro precedente articolo, diamo proprio degli spunti in merito. Oppure, possiamo cercare di comprendere il modo migliore per riusare delle vecchie cravatte rovinate o rotte, che solitamente dimentichiamo nell’armadio o buttiamo via senza neanche pensarci due volte. Ma nonostante queste idee, non tutti ancora sono entrati nell’ottica del riciclo creativo. E in pochi credono che ci possano essere tantissime alternative di riutilizzo valide, per esempio per dei semplici tappi di sughero. Ma rimarremo sorpresi quando smetteremo finalmente di buttare i tappi di sughero per riutilizzarli in questo modo brillante.

Ecco come riutilizzare questi tappi per risolvere un comunissimo problema che effettivamente infastidisce molti di noi

Molti di noi sono sommersi dai tappi di sughero, soprattutto ora che, con le feste, abbiamo stappato qualche bottiglia in più del solito. E quindi ci ritroviamo pieni di questi oggetti, di cui non sappiamo cosa fare. E pensiamo che gettarli nella spazzatura sia l’idea migliore per sbarazzarcene. In realtà, invece che eliminarli, potremmo riusarli in un modo che potrebbe tornarci più che utile. Infatti, i nostri vecchi tappi di sughero potrebbero diventare delle fantastiche bobine per i nostri fili. Si sa che tanti di noi amano cucire e realizzare delle creazioni meravigliose a mano.

Bene, in questo modo, invece di ritrovare ogni volta i nostri fili attorcigliati e pieni di nodi impossibili da sciogliere, potremo sistemarli attorno ai tappi. Così, quando andremo ad aprire la scatola per cucire qualcosa, troveremo ordine e armonia e riusciremo a dedicarci alla nostra passione senza passare ore a sbrogliare i fili che ci serviranno.

Approfondimento

Quando buttiamo via le vecchie cinture facciamo un grandissimo errore perché possono aiutarci in casa in modi che ancora non conosciamo