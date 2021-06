Il rosmarino è una pianta formidabile, presente in tantissime case italiane. Si tratta, infatti, di un’erba aromatica molto usata nelle ricette tipiche del nostro Paese. La capacità che il rosmarino ha di insaporire i piatti che cuciniamo è davvero unica e il suo gusto è così forte e inconfondibile che è davvero difficile farne a meno. Ma questa erba non è utile solo in cucina e tra i fornelli. Infatti, ha tantissime proprietà. Partendo da quelle benefiche per l’organismo fino ad arrivare a quelle utili da sfruttare per pulire casa, oggi vogliamo sottolinearne una fondamentale. Il rosmarino, infatti, può condurre verso di noi la fortuna e la sorte favorevole.

Rimarremo scioccati quando scopriremo perché tutti dormono con il rosmarino nella loro stanza

Gli Antichi Romani lo consideravano portatore di fortuna e denaro. E le civiltà successive lo hanno sempre usato per curare malattie e problemi di memoria o di sfortuna. Il rosmarino, insomma, è da sempre presente nelle menti delle persone. E oggi parliamo della sua straordinaria capacità di condurre con sé positività e di allontanare le energie negative. E rimarremo scioccati quando scopriremo perché tutti dormono con il rosmarino nella loro stanza! Infatti, mettendone un rametto in un determinato punto della stanza, si riuscirà a sfruttarne tutto il potenziale.

Come sfruttare tutte le proprietà del rosmarino per assicurarsi quindi prosperità, fortuna e anche denaro

Potrà sembrare incredibile ma un rametto di rosmarino o una pianta nella nostra camera da letto potrà tenere lontani i ladri secondo la credenza popolare. Inoltre, pare che questa erba, se si trova nella nostra stanza mentre dormiamo, potrà allontanare dalla nostra mente le energie negative, farci rilassare ma soprattutto portarci una buona sorte. E ultimo, ma non meno importante, la pianta di rosmarino è portatrice di denaro! Quindi bando alle ciance. Se non abbiamo un rametto in casa corriamo a prenderlo per stanotte. Ci servirà!

