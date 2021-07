Rimarremo allibiti scoprendo come sia facile fare il gelato in casa senza gelatiera

In questo articolo scopriremo come negli Stati Uniti si prepara il gelato in casa senza gelatiera e soprattutto con due soli ingredienti!

Le ricette al giorno d’oggi sono sempre più veloci e meno complicate. Addirittura è ormai molto diffuso fare il gelato in 5 minuti di cronometro.

Riporteremo due fra le ricette più in voga, entrambe molto semplici, con un adattamento agli ingredienti che reperiamo in Italia.

Ci occorrerà un vaso in vetro per conserve a chiusura ermetica. Sarà decisamente meglio che rimanga in frigorifero fino in ultimo.

Vediamo gli ingredienti che sono 20 grammi di zucchero; 1 grammo di sale e 250 grammi o 235 ml di panna fresca.

In America si utilizza la cosiddetta panna pesante che sarebbe una panna con un contenuto di grassi che si attesta fra il 36 e il 40%. In Italia le panne fresche che troviamo nel banco frigorifero hanno all’incirca questa percentuale di grassi. Meglio, comunque, perdere qualche secondo leggendo l’etichetta delle varie panne esposte e verificare il contenuto di grassi adatto.

Prima preparazione

A questo punto mettiamo tutti gli ingredienti nel barattolo. Se vogliamo possiamo aggiungere una punta di estratto di vaniglia oppure delle briciole di biscotti rotti.

Chiudiamo, poi, il barattolo e agitiamo per 4 o 5 minuti. Due sono i segnali che ci indicano che abbiamo shakerato abbastanza.

Il volume degli ingredienti del barattolo è raddoppiato ed immergendovi un cucchiaio il composto ricopre il cucchiaio senza colare subito. La consistenza sarà quella di uno yogurt cremoso.

A questo punto il gelato va messo in freezer per 2 o 3 ore. Anche in questo caso sapremo se trascorso il tempo indicato il gelato sia pronto con questo brillante sistema. Basta immergere un cucchiaio al centro del barattolo e se questo rimane in piedi allora vorrà dire che il gelato è pronto.

Servire direttamente nel barattolo e decoriamo con frutta di topping di ogni genere o al cioccolato, pistacchio, etc.

Seconda preparazione

In questo caso c’è una variante degli ingredienti ma la lista resta ferma a 2: 225 ml di panna fresca e 4 cucchiai da tavola di latte condensato zuccherato (60 grammi).

Versiamo i due ingredienti nel barattolo e scuotiamo energeticamente per 4-5 minuti. Sarà un ottimo esercizio per eliminare i fastidiosi cuscinetti sotto al braccio!

Quando, agitando il barattolo, non sentiremo più il tintinnio degli ingredienti che si muovono, il gelato è pronto da congelare.

Rimarremo allibiti scoprendo come sia facile fare il gelato in casa senza gelatiera e con appena due ingredienti, un barattolo e un buon braccio!

