La Calabria è una delle regioni più belle d’Italia con tanti tesori da scoprire. La meta ideale per una vacanza economica ma ricca di cose da fare e posti da visitare. Tutta la costa nasconde località e spiagge una più bella dell’altra, ma sicuramente la costa tirrenica regala più sorprese. Ed è proprio qui che possiamo ammirare quest’isola quasi completamente incontaminata ricca di grotte da scoprire.

L’Isola di Dino

Non si sa precisamente da dove venga questo nome, forse dal tempio di Venere che sorgeva sull’isola. Ma è molto più probabile che derivi dal greco dina che significa tempesta o vortice. Infatti, un tempo per i naviganti queste acque erano molte pericolose con il maltempo. Quest’isola si trova difronte la spiaggia di Praia a Mare, o meglio di fronte Capo Arena. Una curiosità insolita è che Gianni Agnelli nel 1962 la comprò per 50 milioni di lire. Voleva costruirci un mega resort turistico, ma poi il contratto venne annullato nel 1914.

Rimarremo a bocca aperta tuffandoci nelle splendide grotte di questa isola del Tirreno

Facilmente raggiungibile sia a nuoto che in barca è una meta da non perdersi. Se si sceglie di andare in barca bisogna informarsi bene sul punto di attracco. Non tutte le zone sono praticabili a causa degli immensi costoni rocciosi. L’isola sembra un paradiso naturalistico perfetto. Fitta vegetazione e scogli da lasciare il fiato. Da qui si può ammirare sulla costa la torre di Fiuzzi che erge su uno scoglio. Ma la cosa più incredibile da visitare sono sicuramente le grotte millenarie.

Tra le rocce vicino al mare si aprono queste splendide grotte. Ognuna con una particolarità specifica. Durante il giro turistico è possibile ammirarle tutte. Tra le più belle e suggestive c’è sicuramente Grotta delle Sardine sempre affollata di banchi di pesce. La Grotta delle Cascate dove si possono ammirare stalattiti e stalagmiti. Ma una delle più belle è sicuramente la Grotta Azzurra. Simile a quella di Capri per le sue acque dalle incredibili sfumature azzurre.

Quindi, è ovvio che rimarremo a bocca aperta tuffandoci nelle splendide grotte di questa isola del Tirreno. Proseguendo verso sud lungo la costa si arriva ad un altro splendido posto. Uno scorcio suggestivo che ci farà innamorare sempre più della Calabria, Arcomagno.