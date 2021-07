L’Italia è conosciuta per i suoi panorami mozzafiato e per le sue coste meravigliose. Infatti, all’estero tutti conoscono la Toscana o Capri, per non parlare poi di Sorrento. E come non citare poi le città ricche di arte e storia che hanno reso il nostro Paese famoso in tutto il mondo. Potremo facilmente iniziare con Roma, per poi proseguire con Firenze, Venezia, Napoli, Palermo, Bologna e chi più ne ha più ne metta. Insomma, questa nazione è davvero formidabile. Ma soprattutto, offre al pubblico dei borghi mozzafiato, assolutamente da visitare. E oggi vogliamo presentarne uno nello specifico.

Rimaniamo stupiti da questo borgo fatato che ci rapirà con la sua bellezza unica

Andiamo per un attimo nel Nord Italia, in Piemonte. E avviciniamoci alla provincia di Biella. Qui potremo trovare il meraviglioso Candelo, un piccolo borgo medievale che ci catturerà per la magnificenza e la storia. In questo luogo, tra l’altro, si trova il Ricetto medievale più conosciuto nel nostro Paese. Si tratta di una struttura fortificata tipica, che proteggeva i beni, i viveri e gli stessi abitanti delle città nell’antichità da attacchi e saccheggi. Questo particolare dona un fascino assoluto e unico al borgo di cui stiamo parlando, ma di certo c’è altro da vedere.

Ecco cosa altro possiamo visitare nel bellissimo borgo Candelo

Il Ricetto, ovviamente, è ciò che forse attirerà la maggior parte delle persone. Ma di certo non è finita qui. Infatti, in questo luogo stupendo, potremo visitare le case caratteristiche del posto e i vicoli che lo rendono così suggestivo. Inoltre, le associazioni del luogo organizzano visite guidate per tutti coloro che volessero scoprire i segreti della città. Insomma, lasciamoci affascinare dalla storia e rimaniamo stupiti da questo borgo fatato che ci rapirà con la sua bellezza unica! Il Piemonte, di certo, offre delle magnificenze uniche nel loro genere. E Candelo non è da meno. Ci basterà organizzarci per poter ammirare questo posto fantastico e lasciarci ammaliare dal suo fascino!

