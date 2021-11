È uno street food sfizioso e saporito, da poter gustare in qualunque momento della giornata e che si è guadagnato un posto d’onore nell’elenco dei “Prodotti Agroalimentari Tradizionali” stilato dal Ministero delle Politiche Agricole: il rustico leccese.

Nella penisola salentina, non esiste rosticceria o bar che non abbia in vetrina il rustico, morbido e caldo. È l’ospite d’eccezione ad ogni festa, aperitivo, pranzo o cena. Un ottimo compagno durante piacevoli passeggiate in riva al mare o uno snack da gustare durante la visione di un film comodamente seduti sul divano di casa.

Degustiamolo quindi senza indugio e rimaniamo estasiati dalla bontà di questo rustico fatto da fragrante pasta sfoglia e un cremoso ripieno facilissimo e veloce da preparare a casa.

Gli ingredienti che occorrono per 8 rustici

Per la base:

4 rotoli di pasta sfoglia;

1 uovo per spennellare.

Per il ripieno:

50 g di passata di pomodoro o pelati;

80 g di mozzarella fior di latte;

olio extravergine d’oliva q.b.

sale fino q.b.

Per la besciamella:

200 ml di latte intero;

20 g di farina 00;

20 g di burro;

sale q.b;

pepe q.b;

noce moscata q.b.

La ricetta originale di questo street food all’italiana è davvero semplice da preparare e nonostante i pochi ingredienti che richiede è in grado di conquistare anche i palati più esigenti senza problemi. Ma vediamo come, in poco tempo, è possibile dar vita a questa delizia.

Per prima cosa bisogna preparare la besciamella. In un pentolino versare il latte con un pizzico di pepe, sale, noce moscata e fare scaldare. In un’altra casseruola far sciogliere il burro, unire la farina setacciata e mescolare energicamente con una frusta per evitare che si formino grumi. Amalgamata la farina con il burro, aggiungere poco alla volta il latte e mescolare continuamente fino ad ottenere una crema liscia e densa.

Scolare per bene la mozzarella, tagliarla a piccoli cubetti ed aggiungerla alla besciamella. Insaporire il pomodoro con un filo d’olio e un pizzico di sale.

Ritagliare dalla sfoglia 24 dischi del diametro di 12 cm e sbattere l’uovo in una terrina. Adagiare 8 dischi in una teglia ricoperta da carta forno e spennellarli con un po’ di uovo. Porre sopra di essi altri 8 dischi. Questo procedimento permetterà alla base del rustico di essere più gonfia e sostenere meglio il ripieno.

Provare per credere

Successivamente adagiare al centro dei dischi un cucchiaio di besciamella e mozzarella ed un cucchiaino di pomodoro. Spennellare i bordi liberi con dell’uovo e ricoprire con i dischi rimanenti. Sigillare premendo con le dita fino ad ottenere un bordo di circa 1 cm e mezzo intorno al ripieno. Una volta terminato, spennellarli in superficie con dell’uovo ed infornare a 200° per circa 20-25 minuti fino a quando non saranno dorati.

Farli intiepidire prima di servirli e consumarli al massimo il giorno dopo. Si possono congelare, ma prima della cottura bisogna scongelarli per un’ora in frigorifero.

Il rustico leccese racchiude in sé tutto il gusto e gli odori della cucina mediterranea: provare per credere!