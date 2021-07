Con agosto ormai alle porte, moltissime persone hanno cominciato a pianificare le ferie e le vacanze. D’altronde, dopo un anno come quello che tutti abbiamo passato, qualche giorno o settimana di relax non possono che fare bene. Nonostante pensassimo di esserci lasciati alle spalle l’emergenza sanitaria, però, negli ultimi giorni sembra che le cose stiano tornando a peggiorare. Soprattutto nei Paesi a noi vicini e, in generale, un po’ in tutta Europa.

Turismo di prossimità

Proprio per questo motivo, così come è stato durante la scorsa estate, la maggior parte delle persone consiglia quest’anno di dedicarsi al turismo di prossimità. Per dirlo in parole povere, di rimanere in Italia. Del resto, non si tratta di certo di una punizione o di una scelta limitante, anzi. Il nostro Paese vanta alcune delle più belle e invidiate meraviglie del mondo, e sembra assurdo che molti nostri connazionali non le conoscano. Quest’estate, dunque, più che mai deve essere presa come un’opportunità per scoprire le bellezze nascoste della nostra meravigliosa Nazione.

Rimangono tutti incantati da questo accogliente borgo suggestivo poggiato a strapiombo sul mare

Tra spiagge ambrate, sconvolgenti per la loro bellezza, e laghi in grado di donare un’atmosfera fiabesca, l’Italia non smette mai di stupire. Grazie anche alla strepitosa storia che il nostro Paese conserva infatti, in ogni regione è possibile immergersi in diverse epoche. Come accade, ad esempio, nel posto di cui parleremo tra pochissimo. Scopriamo, infatti, perché rimangono tutti incantati da questo accogliente borgo suggestivo poggiato a strapiombo sul mare.

In provincia di Cosenza, nella meravigliosa Calabria, si trova un piccolo borgo medievale conosciuto e amato per la vista mozzafiato che regala, sia dagli scorci che dal castello che ospita. Stiamo parlando della splendida Fiumefreddo Bruzio.

Per la strettissima vicinanza con il mare, da questa bellissima cittadina è possibile ammirare dei paesaggi veramente mozzafiato. Grazie non solo alle incantevoli costruzioni medievali, ma anche alle piazze che offrono una vista mare strepitosa. Moltissime persone si sono completamente innamorate di questo luogo, finendoci per caso e arrivando a tornarci più e più volte. Come richiamate dalla bellezza del posto.

Se quest’estate ci si trova nei pressi di Cosenza, Fiumefreddo Bruzio è un luogo da non volersi far scappare. Soprattutto per chi ha interesse a scoprire le bellezze e le meraviglie che il nostro splendido Paese è in grado di offrire.