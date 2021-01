Tutti quanti vogliamo iniziare questo 2021 con il piede giusto ma spesso non sappiamo come fare. Ecco perché è meglio seguire dei consigli semplicissimi su cosa mangiare a seconda del proprio segno zodiacale. Iniziamo subito a capire come rimanere in forma con la dieta perfetta dell’oroscopo 2021.

La dieta per i segni di fuoco

Iniziamo quest’analisi su come rimanere in forma con la dieta perfetta dell’oroscopo 2021 dai segni di fuoco.

Il primo non poteva che essere il brioso Ariete, sempre pronto a spendere le proprie energie in nuove avventure. Per questo segno si consiglia un consumo di frutta e cibi pieni di vitamine, capaci di dargli la carica che gli serve.

Passiamo al possente Leone, che, come ogni predatore che si rispetti, ama la carne rossa. Proprio per questo durante quest’anno nuovo sarebbe meglio ampliare gli orizzonti culinari e inserire cibi altrettanto proteici ma poveri di colesterolo, quali legumi.

Chiudiamo questi segni con l’instancabile e avventuriero Sagittario. Questo segno è affamato di energie quanto gli altri, ma preferisce trovarle… nei dolci! Meglio limitare nell’anno nuovo e cercare di variare il più possibile la dieta. Se si vuole mantenere un alto contenuto energetico ma allo stesso tempo dolce e salutare, meglio consumare più frutta secca.

La dieta per i segni di terra

Cominciamo subito da uno dei segni più golosi dello zodiaco, il Toro. Questo segno la fa da padrona in tavola, ma purtroppo molto meno sulla bilancia. Stop ai formaggi e alle carni rosse, via alle verdure e alla frutta. Soprattutto, lasciare libero sfogo alla varietà (salutare) in cucina, con piatti vegetariani e non troppo calorici.

Tutto il contrario per la controllata ( e a volte controllante) Vergine. In questo caso non ci sono assolutamente problemi nel mantenimento della dieta, tanto che il consiglio è di segno opposto: lasciarsi andare. Un dolcetto una volta ogni tanto, infatti, può fare bene all’umore e sicuramente permettere di stare meglio in compagnia.

Chiudiamo con i segni di terra con i lavoratori per eccellenza, i Capricorno. Questi non hanno bisogno di grandi consigli, sono infatti estremamente rigorosi e orientati fortemente al lavoro.

Un consiglio però c’è per tutti, e in questo caso è quello di fare una colazione sostanziosa, possibilmente salata. In questo modo si potranno affrontare tutte le difficoltà giornaliere con la grinta e l’energia di cui si ha bisogno.

La dieta dei segni d’aria

I nati sotto il segno dei Gemelli pensano decisamente troppo e mangiano invece troppo poco. Via alla tavola imbandita con cibi sostanziosi quanto particolari. Se non ci si vuole mai annoiare anche in tavola, puntare sui cibi etnici e sperimentare sempre e comunque.

Equilibrio è invece la parola cardine per i nati sotto il segno della Bilancia, equilibrio che purtroppo può venire facilmente meno a tavola. Qui il problema non è di natura culinaria, ma potremmo dire psicologica: questo segno, infatti, tende a scaricare i propri problemi sul cibo. Il consiglio di questo 2021 è quello di ritrovare l’equilibrio nella vita e in tavola cercando di dosare ingredienti e esperienze. Meglio darsi un po’ di riposo e tregua e divertirsi un po’ di più che finire a mangiare il gelato davanti alla televisione stanchi morti.

L’Acquario, invece, è il segno principe della creatività e in quanto tale predilige cibi particolari anche in cucina. Per questo motivo quest’anno è meglio cercare di ritrovare un po’ di tranquillità culinaria e di evitare cibi fortemente speziati.

La dieta per i segni d’acqua

Chiudiamo questa analisi su come rimanere in forma con la dieta perfetta dell’oroscopo 2021 con i segni d’acqua.

Tutti sappiamo quanto sono delicati e gentili i Cancro, ma pochi riescono a rispettare a pieno la delicatezza di questo segno. E quando un nato sotto questo segno si sente trattato male, tende a dimenticare le amarezze con un buon budino o un dolce simile. Ma quest’anno è il momento della riscossa. Sapere ascoltare i nostri veri bisogni è ciò che ci fa realmente bene, e questo vale anche per la tavola. Stare con persone che ci fanno sentire bene e seguire i propri sogni sono, quindi, la base per essere sereni. La Bilancia ringrazierà e saremo più felici.

Passiamo allo Scorpione, un segno d’acqua che non ama però tanto bene. Questo segno preferisce è sempre intento, cioè, a fare qualcosa e quando ha tempo libero preferisce passarlo mangiando e bevendo qualcosa di appetitoso. Bando, quindi, alle bevande gassate e agli alcolici, sì a bere almeno un litro e mezzo d’acqua al giorno.

Chiudiamo questa rassegna con i gentili Pesci. Questi sognatori amano i cibi dolci e le bibite zuccherine. Per questo motivo quest’anno è meglio limitarsi e mangiare, invece, qualche cibo più sano e sostanzioso. Ricordarsi sempre, inoltre, di mangiare almeno una volta alla settimana della carne, importante per il ferro e le proteine.

Abbiamo così concluso la nostra rassegna su come rimanere in forma con la dieta perfetta dell’oroscopo 2021. Se volete altri consigli sull’oroscopo non esitate a leggere questo articolo cliccando su questo link.