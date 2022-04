La categoria delle malattie reumatiche è molto ampia racchiudendo oltre 150 forme che colpiscono non solo in età avanzata, ma anche durante la giovinezza. Tra queste le più diffuse sono l’artrite reumatoide e l’artrosi che sono ben distinte tra loro nonostante spesso vengano confuse per la similitudine dei sintomi. L’artrosi è una patologia legata all’usura dell’articolazione, il dolore dura molti anni e peggiora durante l’articolazione. L’artrosi interessa principalmente la colonna vertebrale, ginocchia, anche e mani. Invece l’artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica sistemica che colpisce le articolazioni sia piccole che grandi e può coinvolgere altri organi e apparati.

Generalmente si manifestandosi con rigidità articolare, malessere generale, gonfiore e sensazioni di calore. L’infiammazione rappresenta una malattia che colpisce tutto l’organismo. Il campanello di allarme di questa malattia potrebbe essere anche il peggioramento del dolore quando si è a riposo. Questa malattia può interessare persone di ogni età e se non curata potrebbe compromettere anche la capacità di eseguire i più semplici movimenti.

Rigidità articolare, malessere generale, gonfiore e sensazione di calore potrebbero essere i sintomi di una patologia comune da contrastare con questi due alimenti

Questa malattia non ha una causa ben precisa, ma sembrerebbero giocare un ruolo fondamentale diversi fattori genetici, ambientali e legati allo stile di vita. Alcune forme sono caratteristiche del genere femminile. In circa l’80% dei casi, inoltre è presente il fattore reumatoide, un anticorpo prodotto dal sistema immunitario che non i tessuti dell’organismo e li attacca. Secondo un recente studio potrebbero avere effetti benefici sull’attività della malattia e sui biomarcatori infiammatori l’olio di pesce e il succo di mirtillo. In particolare lo studio ha visto come protagonisti 62 persone con artrite reumatoide.

Queste sono state suddivise in tre gruppi. Il primo ha seguito la propria dieta tipica, il secondo invece ha consumato 3 grammi di olio di pesce. Infine il terzo ha assunto sia 3 grammi d’olio di pesce sia 500 ml di succo di mirtillo ogni giorno. Dai riscontri è emerso che nel gruppo che ha ricevuto sia olio di pesce che mirtillo vi è stata una riduzione della velocità di sedimentazione degli eritrociti e della proteina C-reattiva rispetto agli altri due gruppi. Pertanto sembrerebbe che il succo di mirtillo insieme all’olio di pesce possa diminuire l’attività della malattia e i biomarcatori infiammatori nelle persone con artrite reumatoide.

Approfondimento

Non solo per l’intestino queste tisane potrebbero essere un toccasana per sfiammare le articolazioni e calmare i dolori