Prendersi cura della propria pelle è fondamentale, soprattutto al rientro dalle ferie trascorse al sole tra mare cristallino e natura incontaminata in vacanza con la famiglia.

La maggior parte di noi in questo periodo torna alla propria routine.

Si riprendono i soliti ritmi e si cerca di rimediare agli errori commessi in questi mesi di spensieratezza.

La pelle può rivelarsi più sensibile del solito mentre l’abbronzatura si attenua lentamente col passare dei giorni.

Questo è il momento in cui iniziamo a perdere il nostro bel colorito e potrebbero comparire alcune macchie superficiali causate dai raggi del sole.

È quindi fondamentale farsi trovare pronti senza far passare troppo tempo, altrimenti la pelle ne soffrirà.

Rigenerare la pelle dopo l’estate e in vista dell’autunno inizia da queste semplici routine di bellezza

In questo periodo la nostra pelle necessita di una pulizia più accurata.

È importante perché le impurità e le cellule morte vanno rimosse in maniera adeguata.

Si pensa che lo scrub rovini l’abbronzatura, ma invece basterà solamente essere oculati.

Scegliendone uno più leggero per il viso e uno dall’azione più decisa per il corpo riusciremo ad ottenere risultati ottimali.

Lo scrub ci aiuta inoltre a prevenire la desquamazione e intanto favorisce il mantenimento di un bel colorito luminoso e uniforme.

La pelle necessita assolutamente di essere idratata.

A questo proposito optiamo per una crema ad azione più leggera per il mattino e una con formulazione più ricca per la notte.

Sembra incredibile ma bastano pochi insospettabili trucchetti per abbronzarsi velocemente e molti vogliono ancora farla risaltare il più possibile.

Per fare ciò sarà sufficiente ricorrere ad una crema nutriente, a un olio oppure al doposole.

Dopo averci aiutato a preservare l’abbronzatura in vacanza può esserci utile per mantenere il colorito che abbiamo conquistato con tanta fatica.

Inoltre, da non sottovalutare il suo profumo che ci ricorda i bei momenti estivi e ci dona piacevoli sensazioni di benessere.

Anche la maschera per il viso occorre applicarla durante la settimana.

Applicarla due o tre volte con regolarità ci farà sentire coccolati e pronti ad affrontare la nuova stagione.

Rigenerare la pelle dopo l’estate e in vista dell’autunno inizia da queste semplici routine di bellezza, bisogna prendersi cura di sé stessi con costanza.

Ulteriori informazioni

La crema per il viso è sempre una preziosa alleata poiché è ricca di elementi che prevengono le rughe e favoriscono la produzione di collagene.

Spesso la crema non basta da sola, per questo si può utilizzare un buon siero.

La sua caratteristica è quella di simulare il funzionamento dei sistemi biologici naturali.

Per questa ragione viene assimilata perfettamente dalla pelle che beneficerà di un miglioramento del tono, di idratazione, compattezza e vitalità.

Approfondimento

