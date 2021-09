Cosa mangiare e quando farlo dopo aver fatto jogging per recuperare al meglio è davvero un’azione importante. Abbinare una dieta corretta all’attività sportiva è assolutamente fondamentale per mantenere il peso forma, ma anche per stare bene con se stessi. Non solo alimentazione solida, ma anche quella liquida ci permette di reintegrare quanto perdiamo durante lo sforzo fisico. Ecco allora che possiamo rigenerare cuore e cervello col miglior integratore assolutamente naturale dopo aver fatto sport. Sembrerà incredibile, eppure ce lo abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni questo integratore super nutriente.

Il latte come miglior integratore

Anni fa quando non esistevano tutti gli integratori vitaminici e proteici già pronti, finito lo sport le mamme ci davano da bere un bicchiere di latte. Magari caldo e col miele, se avevamo fatto l’allenamento o la partita in pieno inverno. Oggi, grazie non solo alle promozioni commerciali, ma anche a una maggiore informazione, spesso reintegriamo con prodotti specifici. Ma, come ricorda anche la scienza, un semplicissimo bicchiere di latte è talmente pieno di vitamine e minerali, da essere un integratore completo.

Rigenerare cuore e cervello col miglior integratore assolutamente naturale dopo aver fatto sport

Una cosa che davvero pochissimi sanno è che il latte, grazie ai suoi nutrienti favorisce il trattenimento dei liquidi dopo lo sport. In pratica è uno dei migliori alleati naturali per evitare la disidratazione. Attenzione invece che non dovremmo assumere latte e latticini prima di fare l’allenamento. Questo perché, nonostante gli importanti nutrienti di cui sopra, il latte ci risulterà anche più difficile da digerire in piena attività sportiva. Per questo motivo potremmo invece assumere dell’olio di cocco.

Un bicchiere di latte fa bene a tutto l’organismo

Sono sempre di più gli esperti che consigliano di bere il latte dopo l’allenamento anche per favorire la massa magra. Rimanendo quindi più idratati e facendo un pieno di proteine e nutrienti, ne trarrà immediatamente beneficio tutto il nostro organismo. In modo particolare, facendo bene proprio a tutti i muscoli del corpo, ecco che anche il nostro cuore risente delle virtù del latte. Senza considerare che possiamo integrare velocemente le energie perdute nello sforzo. Tecnicamente poi le siero proteine del latte, unendosi agli aminoacidi, sono la chiave per il mantenimento della massa muscolare. Chiudiamo ricordando agli appassionati l’errore peggiore che possiamo fare a jogging.

