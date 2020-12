La riforma pensioni è allo studio e le proposte sul tavolo tecnico sono varie. L’ipotesi tra quelle più probabili riguarda di introdurre una nuova flessibilità d’uscita dal mondo del lavoro. Bisogna eliminare lo scalone dei cinque anni che lascia la Quota 100 a fine del 2021. Ecco come con la Riforma pensioni, il Governo cambia il sistema previdenziale ed elabora il piano per lasciare Quota 100.

Quali novità bollono in pentola?

Si fa sempre più presente la possibilità di una sorta di Quota 102 a sostituzione della Quota 100. La nuova misura prevede l’uscita dal lavoro con 64 anni di età e 38 anni di contributi. Il problema che mette in discussione la misura è il calcolo dell’assegno. Infatti, la proposta prevede il sistema contributivo degli anni mancanti per arrivare ai 67 anni circa richiesti per la pensione di vecchiaia. Questo comporterebbe una penalizzazione dal 2 al 3% per ciascun anno anticipato. Inoltre, previsto un blocco dell’adeguamento all’aspettativa di vita fino al 2026.

Nel pacchetto pensioni c’è spazio per varie misure: le proroghe di Ape Sociale e Opzione donna, e un prolungamento dell’isopensione fino al 2023.

Qualunque misura si scelga bisogna evitare lo scalone dei cinque anni che lascia la Quota 100 a fine del suo triennio sperimentale (dal 2019 al 2021).

Questa settimana continuerà il confronto e la linea è quella di seguire l’ipotesi più probabile, la Quota 102, con i contributi puri per gli anni di anticipo. Inoltre, sempre la cosiddetta Quota 102 potrebbe integrare soglie più agevoli per i lavori gravosi.

I sindacati spingono sulla promessa fatta ai cittadini che riguarda la Quota 41 per tutti senza vincoli e paletti. Solo 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica. Inoltre, non approvano una misura a 64 anni ma l’età deve rimanere 62 anni.

Purtroppo, stando alle stime del Governo, questo comporterebbe una lievitazione dei costi. Troppi, considerando che bisogna affrontare un altro nodo importante, quello di garantire una pensione ai giovani con un sistema integrato con fondi pensioni anche con garanzie statali.