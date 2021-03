Il Governo è concentrato sul perfezionamento del cosiddetto decreto “Sostegni”. Il primo Decreto del Governo Draghi con tantissime misure. Si studia la possibilità della riforma pensioni e stop anticipato al cashback per recuperare soldi, ci sarà una nuova patrimoniale? Tra le novità nella bozza del Decreto, la tanto attesa proroga della rottamazione ter e saldo e stralcio. Ma paventata anche la possibilità di una nuova rottamazione ter o condono tombale. In vista anche la cancellazione delle cartelle esattoriali dal 2000 al 2015 fino a 5mila euro. Da rivedere ancora molte cose e serve una dote di 15 miliardi per riordinare il sistema previdenziale, gli ammortizzatori sociali e l’avvio della nuova riforma fiscale.

Riforma pensioni e stop anticipato al cashback, tante proposte ma servono i soldi, ci sarà una nuova patrimoniale?

Allo studio la riforma fiscale e quella previdenziale per evitare lo scalone che lascerà la pensione anticipata Quota 100.

Nelle prossime settimane allo studio un ventaglio di opzione per trovare i fondi necessari per mettere in atto le riforme. Al momento agli occhi del Governo si presenta un percorso a tre strade, tutte con interventi difficili.

La prima strada da percorrere potrebbe essere una riorganizzazione degli ammortizzatori sociali, considerando anche il Recovery plan italiano. Una specie di mini-dote da integrare poi con altre risorse.

Stop anticipato del cashback

La seconda strada riguarda la riforma fiscale e lo scoglio da superare per raggruppare le risorse necessarie. Intanto è scattato un pressing per dare lo stop anticipato all’operazione di cashback. Ricordiamo che il cashback è una misura fortemente voluta da Conte. A chiedere lo stop della misura: Lega, FI e FDI.

Il recupero dello stop anticipato permetterebbe di rafforzare i fondi destinati alle famiglie in difficoltà economiche. Un modo per contrastare la povertà. Bloccando l’intervento a giugno 2021, si recuperano circa 3 miliardi. Questa ipotesi è fortemente valutata dal MEF e considerata probabile dal Governo per l’impiego anche in altri settori.

Riequilibrare il sistema pensionistico

Infine, la nota dolente e ultima strada, il passaggio per riequilibrare il sistema pensionistico di fine anno. La richiesta dei sindacati prevede l’introduzione di un sistema pensionistico flessibile. Inoltre, chiedono un immediato incontro con il tavolo tecnico in quanto il tempo stringe. Mentre il PD, anche se vive un momento di confusione, ha lanciato la proposta della Quota 92. Questa misura prevede l’uscita a 62 anni di età con 30 anni di contributi, a favore unicamente per i lavori usuranti.

Riforma pensioni e stop anticipato al cashback per recuperare soldi, ci sarà una nuova patrimoniale? Preoccupa la possibilità di una patrimoniale per far quadrare i conti del Governo. La possibile patrimoniale andrebbe a ricadere sui cittadini italiani già provati dall’imposizione fiscale. Allo stato attuale le uniche certezze sono: la risposta negativa del premier su tentativi di mini-proroga e la scarsità delle risorse disponibili.