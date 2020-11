Riforma pensioni con uscita anticipata per lavori gravosi e usuranti dal 2022

La vera riforma pensioni si avrà nel 2022 quando termina il triennio sperimentale di Quota 100 (2019-2021) lasciando uno scalone di cinque anni. Quindi, allo studio varie proposte, che oscillano da una possibile 102 a una pensione anticipata per i lavori gravosi e usuranti.

Riforma pensioni: l’uscita anticipata per lavori gravosi e usuranti dal 2022

Nel frattempo, restano delusi i lavoratori precoci che speravano in una quota 41 per tutti, senza vincoli. La promessa fatta dal vecchio governo non è stata mantenuta.

Le nuove ipotesi di riforma pensioni, sembrano muoversi verso la direzione di:

a) maggiore tutele per i lavori gravosi e usuranti nel 2022;

b) allargare la platea dei beneficiari inserendo nuove categorie di lavoratori. Attualmente sono quindici le categorie che possono beneficiare del pensionamento anticipato.

c) introdurre una pensione di garanzia per i giovani;

d) prospettando, infine, la possibilità di fondi previdenziali integrativi per tutelare le nuove generazioni.

Nel 2021 niente scossoni, solo le proroghe: Opzione donna e Ape Sociale

Al momento la riforma pensioni 2021 vede la proroga di due misure già in essere. Si tratta dell’Opzione donna con gli stessi requisiti del 2021, ma con il cambiamento del fattore temporale della maturazione dei requisiti nel 1° dicembre 2020. Questo permette alle nate del 1961/1962 di poter fare richiesta dell’Opzione donna.

Prorogata anche l’Ape Sociale per il 2021, ancora in discussione la possibilità di allargare la platea dei lavori gravosi. Inoltre, prevista una maggiore flessibilità per il lavoratori disoccupati anche senza NASPI.

Al momento, queste sono solo ipotesi, le proroghe sono state inserite nella manovra della Legge di Bilancio 2021. Per l’ufficialità bisogna attendere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Da quello che si evince, nel 2021 non ci saranno grossi scossoni ma solo le proroghe di misure già in atto. Mentre, la riforma pensioni con uscita anticipata per lavori gravosi e usuranti dal 2022, con un cambiamento radicale dell’intero sistema previdenziale.