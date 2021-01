Il primo fondamentale step da compiere, per superare le avversità che accadono ogni giorno, è comprendere perché sbagliamo. Comprendere buona parte degli errori che abbiamo commesso nell’arco della nostra vita, ci può tornare estremamente utile.

Una valutazione obbiettiva degli avvenimenti permette di trovare quasi sempre una soluzione ai problemi, senza cadere nella trappola dell’ansia. Trovare la pace interiore è basilare per tutti coloro che desiderano vivere serenamente ogni giorno della loro vita.

Sembra banale oppure è davvero così, riflettere sugli atteggiamenti avuti in passato ci permette di vivere presente e futuro al meglio. Tanto semplice da dire quanto difficile da fare, è possibile comunque raggiungere l’obbiettivo prefissato rivedendo alcuni atteggiamenti.

Non si può rimanere adolescenti per sempre

Una sindrome molto comune che affligge moltissime persone, soprattutto gli uomini, è la sindrome di Peter Pan.

Arriva un punto in cui la vita ti presenta un conto molto salato da pagare e non voler rinunciare, per nessun motivo, alla propria parte infantile è pericolosissimo. Le persone afflitte da questa patologia tendono a procrastinare, minimizzare i problemi e incolpare gli altri. La somma di tutti questi atteggiamenti poco maturi, incarna benissimo il desiderio di alcune persone di rimanere bambini e non crescere mai.

Occorre affrontare di petto le situazioni difficili, smettendola di delegare agli altri

Chiunque di noi in passato avrebbe preferito che le situazioni complicate, venissero risolte da qualcun altro. Uno dei segnali più evidenti di immaturità caratteriale, che mette a serio rischio la qualità della vita, è la poca organizzazione. Saper prevedere le cose è molto utile per cercare di cavarsela da soli. È necessario, qualora si vogliano vivere in modo migliore presente e futuro, assumersi sempre le proprie responsabilità.

Bisogna cercare di essere sempre vigili, avendo la visione nitida delle cose

Per cercare di migliorarsi è utile essere sempre vigili e tenere gli occhi ben aperti su cosa ci circonda. Lasciarsi andare l’emotività è deleterio a volta, si corre il rischio di non riuscire ad essere imparziali. Analizzare con criterio e oggettività le cose, è uno dei fondamentali passi da compiere per accelerare ogni processo di crescita personale.

È proprio vero, riflettere sugli atteggiamenti avuti in passato ci permette di vivere presente e futuro al meglio.

Approfondimento

Come imparare a gestire le nostre emozioni attraverso questi semplici trucchi