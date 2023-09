Rifarsi il guardaroba a costo 0 o con soli 18 €: cosa solo gli Swap Party e gli All you can wear

Un tempo chi voleva risparmiare sugli abiti, andava ad acquistarli fra le bancarelle del mercato cittadino. Per le nuove generazioni sembra essere decisamente poco “trendy”, meglio partecipare a eventi programmati e pubblicizzati con tam-tam sui social. Conosciamo questi nuovi fenomeni che forse così inediti non sono.

Avete presente quando si fa il cambio stagionale del guardaroba e si trovano capi dell’altro anno, un po’ usurati, un po’ scoloriti o decisamente demodè? Forse è arrivato il momento di rinnovare gli outfit ma si può allo stesso tempo avere vestiti nuovi e spendere poco o nulla? La risposta è assolutamente affermativa grazie agli Swap Party e alle iniziative All you can Wear. Vediamo di cosa si tratta.

Rifarsi il guardaroba a costo 0 o con soli 18 €: cos’è lo Swap Party

Swap significa letteralmente “scambio”. Gli Swap Party sono feste dove si portano i propri abiti ed accessori in ottimo stato ma che magari non piacciono più o che ci sono stati regalati di una taglia sbagliata. In questo modo tutti gli invitati possono scambiarsi i propri capi. Le dimensioni dell’evento ed il numero degli invitati possono essere molto vari. Si può organizzare una festa dello scambio fra amici oppure partecipare ad eventi organizzati da vere e proprie agenzie specializzate.

Gli Swap Party possono essere a tema, ad esempio swap d’inverno o vintage swap party. Tutto ciò che a noi non piace o che magari non è della nostra taglia può diventare il capo preferito di qualcun altro. Oltre ad essere un’occasione di incontro fra amici, è anche un’ottima iniziativa di green economy. Molto spesso sono i canali social lo strumento per la promozione di questi eventi. Facebook, Tik Tok, Instagram vengono spesso usati anche per ricevere gli inviti. Durante la festa si può approfittare di buffet o postazioni street food che solitamente sono molto gradite. L’idea è originale ma forse qualcosa di simile era lo scambio di abiti fra amiche o fra mamma e figlia che molto spesso avveniva nelle famiglie italiane.

All you can Wear: a soli 18 € fissi compra tutto ciò che riesci a mettere nella borsa

Ricordate la formula dei ristoranti giapponesi “all you can eat”, tutto ciò che riesci a mangiare ad un prezzo fisso? Ebbene, questa è la medesima formula ma applicata all’abbigliamento. In teoria si tradurrebbe “tutto ciò che riesci ad indossare“ ma onde evitare situazioni grottesche, si è inventata la soluzione della borsa, fornita all’ingresso, da riempire con quanti più capi possibili.

L’ultimo appuntamento di questo tipo si è tenuto a Milano il 9 settembre con un successo travolgente con code chilometriche fuori dalla sede della cooperativa che ha organizzato l’evento. La risonanza data da Tik Tok ha spinto centinaia di ragazzini ad aspettare pazientemente ore per entrare. All’interno bancali con innumerevoli capi, fondi di magazzino o merce invenduta. Per una quota fissa di 18 € si poteva riempire la borsa, colma come un sacco di Babbo Natale. Inutile dire che questi eventi stanno prendendo piede anche in altre città. Ecco un nuovo modo interessante per rifarsi il guardaroba a costo 0 o con soli 18 €!

