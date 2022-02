Rientra nei borghi più belli di Francia questo paesino alpino dall’aria italiana a due passi dalla frontiera

I borghi più belli d’Italia sono il sogno delle famiglie italiane alla ricerca di una gita fuori porta, meglio se vicino alla propria città.

Nel nostro Paese siamo davvero fortunatissimi, dato che da Nord a Sud siamo costellati da questa tipologia di villaggi che affondano le proprie radici nella storia del nostro Paese. Centro medievale, chiesetta con piazza e bar che servono prodotti tipici sono lo scenario ideale di questi borghi.

Tuttavia, anche a pochi chilometri dalla nostra frontiera possiamo trovare dei gioielli che sembrano nascosti. Infatti, a ridosso delle Alpi piemontesi c’è un borgo francese che vale assolutamente la pena di visitare. In particolare, rientra nei borghi più belli di Francia questo paesino alpino che sembra un villaggio incantato.

Le meraviglie della Savoia

Per molti italiani Savoia è soprattutto il nome dell’antica casa reale ma non dobbiamo confonderci. La Savoia è anche una bellissima regione storica francese che confina con il Piemonte e con la Valle d’Aosta. In Savoia c’è il bellissimo lago di Ginevra così come la cima più alta del Monte Bianco.

Tuttavia, credere che questa meravigliosa terra di cui già gli antichi romani lodavano le foreste si esaurisca qui sarebbe un grave errore. Infatti, a 40 chilometri da Modane che è la prima cittadina francese dopo Bardonecchia troviamo Bonneval sur Arc. Il borgo fa parte dei 157 piccoli paesi che aderiscono all’associazione dei più bei borghi di Francia.

Tra l’altro, per i cugini francesi il piccolo comune è molto famoso perché ha partecipato al concorso televisivo “Il villaggio preferito dai francesi”, posizionandosi alla fine tra i migliori.

Il borgo si trova alla fine della valle della Moriana ed è circondato da colli e montagne come il colle dell’Iseran.

La sua bellezza è data da molti fattori: in primis si tratta di un borgo estremamente rurale con una delle densità di abitanti più bassa di tutta la Francia. In altre parole, ci possiamo incamminare per le sue strette vie non incontrando quasi nessuno.

Questo scenario sarebbe quasi tetro, se non sapessimo che tutte le sue case sono costruite con pietra grigia tagliata perfettamente e con i tetti in losa. I suoi 250 abitanti sono sempre lieti di aprire gli alberghi e le camere d’ospiti per ricevere un crescente numero di visitatori. Piatto tipico da non mancare è un secondo di patate, panna e vari formaggi che si accompagna divinamente con i vini bianchi della regione.

