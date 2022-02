Ci sono alcuni difettucci che più di altri possono darci filo da torcere. Ovviamente ci riferiamo a quelli che ognuno di noi, di fronte allo specchio la mattina, vive come difetti.

Abbiamo infatti ribadito in più occasioni quanto alcuni tratti che a noi possono apparire sgradevoli per altri possono essere motivo di ammirazione. Lavorare sull’accettazione di noi stessi, del nostro corpo e di tutto ciò che ci rende unici (difetti compresi) è condizione necessaria per una certa serenità.

Tuttavia a volte certi aspetti vengono anche enfatizzati da alcune nostre scelte di stile che, nel tentativo di camuffare il difetto, spesso lo evidenziano.

Uno scollo che non fa per noi, un pantalone che non ci valorizza, un colore che attira l’attenzione proprio lì dove non vorremmo.

A volte può bastare davvero poco, senza farsi prendere da tante paranoie e timori, anche nel caso di spalle un pochino più importanti.

A tutto c’è un rimedio

Quante di noi da ragazzine si avvolgevano i fianchi con felpe e maglioni nella speranza di rendere invisibile un fianchetto un po’ più pronunciato?

Le mamme ce lo dicevano che non avremmo fatto altro che attirare ancora di più l’attenzione e come sempre non ci abbiamo creduto. Eppure oggi incrociare per strada quelle ragazzine avvolte dalle loro felpe sui fianchi ci strappa sempre un tenero sorriso.

Oggi però, adulte e consapevoli, possiamo fare delle scelte stilistiche che anziché penalizzarci ci diano anzi un tocco glam in più.

Ridurre visivamente le spalle larghe si può, così come tanti altri piccoli grandi difetti.

Ad esempio ci sono alcuni pantaloni e gonne che possono minimizzare i fianchi larghi e slanciare la figura.

Lo stesso vale per chi soffre un po’ la condizione di “bassina” del gruppo, con perfetti per apparire più alte senza tacchi 4 trucchetti con perfetti per apparire più alte senza tacchi.

Ridurre visivamente le spalle larghe è possibile con questi pochi e semplici consigli moda per l’outfit perfetto

Vediamo quali:

attenzione alla scollatura. Al momento di fare shopping andiamo dritte verso un unico obiettivo: lo scollo a V. Questo infatti crea l’illusione ottica di un collo allungato che distoglierà lo sguardo da delle spalle pronunciate;

decidiamo noi ciò che gli altri guarderanno. È tutto nelle nostre mani. Basta un accessorio come un fermaglio particolare, degli orecchini vistosi o dei colori accesi per decidere dove cadrà l’occhio;

valorizziamo la parte bassa del corpo. Pantaloni ampi, fantasie eccentriche e volant creeranno volume nella parte inferiore del corpo riequilibrando la figura;

conta anche il taglio di capelli. Evitiamo tagli troppo netti ed orizzontali preferendo scalature ed asimmetrie che creeranno armonia.

Questi sono solo alcuni trucchetti che possiamo utilizzare, ma ricordiamo sempre che due belle spalle larghe, in questo Mondo complicato, non guastano mai.