Hai mai sentito parlare di ginnastica facciale o di face yoga? Come potrai intuire si parla di esercizi che, un po’ come lo yoga fa per il resto del corpo, aiutano ad allenare i muscoli del viso. Di conseguenza avremo un aspetto più tonico e più giovane. È possibile ridurre visibilmente le rughe d’espressione, senza chirurgia e senza prodotti costosi? Non ci piace promettere miracoli, ma c’è da dire che alcuni esercizi funzionano per attenuare le rughe d’espressione. Inoltre aiutano a ridefinire l’ovale del viso e la forma delle labbra. I risultati non sono eclatanti, ma decisamente apprezzabili.

A differenza di trattamenti cosmetici o interventi chirurgici, non sono dispendiosi né dolorosi. E, cosa non da poco, anziché mortificare l’espressività del viso, la esaltano. Di contro, richiedono costanza e impegno per ottenere, ma soprattutto mantenere nel tempo i risultati.

Prova questi esercizi per contrastare le rughe d’espressione sulla fronte e in mezzo alle sopracciglia

Ci sono linee che compaiono come effetto corrugamento della fronte, dovuto a molto pensare, preoccuparsi o sforzare la vista. L’espressione corrucciata può accentuare l’inevitabile perdita di elasticità della pelle con il passare degli anni. È normale, accade a tutti e non dovremmo farne un cruccio. Per l’appunto! Ecco due esercizi per ridurre visibilmente le rughe d’espressione, senza chirurgia e senza prodotti costosi.

Parti da un viso pulito e idratato

L’idratazione è fondamentale per preservare la bellezza della pelle. Bevi e nutriti di frutta e verdura, prenditi cura del viso con un detergente delicato e applica una crema idratante.

Poi mettiti davanti allo specchio in una posizione comoda e sorridi al tuo riflesso. Possiamo cominciare!

Forma una V con l’indice e il medio della tua mano preferita. Poni i due polpastrelli sull’angolo interno delle sopracciglia. Ciascuno su una delle due sopracciglia, proprio nel punto in cui partono, vicino alla radice del naso. Con una lieve pressione delle dita, distendi la zona tra le sopracciglia in modo da renderla liscia e senza rughe. Mantieni questa posizione per cinque secondi senza fare altro. Poi invece, continuando a tenere le dita posizionate prova a corrucciare le sopracciglia, proprio come se volessi creare quella linea indesiderata. Non riuscirai perché le dita manterranno la zona distesa. Ripeti il movimento per dieci volte, senza sforzarti eccessivamente.

Un secondo esercizio per ridurre visibilmente le rughe d’espressione

Si basa su un concetto simile l’esercizio per contrastare le rughe orizzontali sulla fronte.

Prova a posizionare il palmo della mano, o entrambi i palmi delle mani, sulla fronte, al di sopra dell’arcata sopraccigliare. Fascia l’intera fronte con una o due mani senza strattonare.

Poi spalanca gli occhi il più possibile. Mentre tieni gli occhi spalancati, la fronte tenderà a muoversi verso l’alto. Tu mantienila invece in posizione con una leggera pressione delle mani. Non creare pieghe, basterà opporre resistenza e provare a controllare i muscoli fino a muovere solo quelli che vuoi. Pian piano dovresti riuscire ad aprire al massimo gli occhi senza coinvolgere la fronte, senza che il movimento la increspi. Mantieni la posizione per cinque secondi, poi rilascia tutto e se vuoi ripeti.

Un piccolo consiglio in più

Fai in modo che mentre alleni determinati muscoli, il resto del viso, ma anche collo, spalle e tutto il corpo, siano rilassati e distesi. Con un po’ di pratica ti verrà naturale.

Ridurre visibilmente le rughe d’espressione, senza chirurgia e senza prodotti costosi, non è del tutto impossibile.