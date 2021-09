La birra è una delle bevande più bevute e più amate in tutto il Mondo, ma nonostante ciò, ha le sue “controindicazioni”. Avevamo dedicato in passato un articolo sul perché fosse sconsigliato bere birra a stomaco vuoto, ma questo è solo uno dei tanti effetti del suo consumo.

Ad esempio, una tra le tante conseguenze è la comparsa della cosiddetta “pancia da birra”, ossia quel tipico gonfiore dello stomaco derivato dall’assunzione costante della bevanda. Questo succede indipendentemente sia agli uomini che alle donne, poiché il grasso dovuto alle tante calorie assunte, si accumula specialmente intorno alla zona del busto. Ma dalla Spagna è arrivata un’assurda novità di cui oggi vogliamo parlare.

Ridurre la pancia da birra con il gel che sta spopolando è davvero possibile?

Come abbiamo già detto, è stata la Spagna a lanciare questo assurdo prodotto. Stiamo parlando di un gel, che promette di sgonfiare la pancia da birra, se applicato ogni sera prima di andare a dormire. Da un’indagine condotta nel 2020 dall’INE, sembra che gli spagnoli siano particolari apprezzatori del bere: per ogni abitante della Spagna ci sono 175 bar, in cui in la bevanda più bevuta è proprio la birra. In media ogni spagnolo beve all’anno 52 litri di birra!

Dunque, il rimedio migliore per ovviare a questa passione che ci fa assomigliare ad Homer Simpson, sarebbe un gel per l’addome. Il prodotto promette di bruciare i grassi in eccesso accumulati con la birra velocemente, con la sua applicazione.

Il gel sarebbe un composto con diversi principi attivi come caseina, creatina, carnitina, mentolo o guaranà, che agirebbero sugli accumuli adiposi localizzati sull’addome.

Ma il gel è davvero così miracoloso?

Ovviamente no; gli stessi produttori frenano le false aspettative e consigliano di associare il trattamento in gel ad una dieta equilibrata e allo sport. Certo, un gel che riduce la pancia senza alcuna fatica sarebbe davvero un sogno per tutti gli amanti della birra e non. Ma non è tutto oro quel che luccica e nulla può essere ottenuto senza un minimo di sacrificio e di costanza. Inoltre, ad oggi, non ci sono prove scientifiche sul fatto che sia proprio la birra in quanto bevanda a sé a produrre grasso addominale.

Ciò che fa ingrassare è in realtà l’alcol e al lavoro che diamo al fegato per la sua combustione e l’eliminazione delle tossine. Bere un boccale di birra ci fa guadagnare ben 150 kcal, che se aggiunto a una bella cena a base di pizza e patatine, o a qualsiasi altro alimento ricco di grassi e carboidrati, è un mix perfetto per conquistare la tanto temuta pancia da birra.

Quindi, ridurre la pancia da birra con il gel che sta spopolando è davvero possibile? Non abbiamo una risposta certa. Ricordiamo, perciò, che il modo migliore per tenersi in forma è condurre uno stile di vita e un’alimentazione sana, senza però privarci delle bontà della tavola.

