La melissa è la pianta giusta in grado di aiutarci a perdere peso e ridurre così il nostro girovita. Le sue proprietà calmanti e digestive ne fanno l’alleata ideale contro la stitichezza e la fame incontrollata. Vediamo con gli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa come questo rimedio naturale può darci una mano a ritornare in forma e sgonfiare l’addome.

Addio allo stress e alla fame nervosa

Quando siamo stressati o subentra l’ansia spesso non riusciamo a resistere, apriamo il frigorifero e mangiamo tutto ciò che ci capita a tiro.

Per fortuna è possibile placare il nostro desiderio incontrollato di metter qualcosa sotto i denti grazie alle proprietà benefiche della melissa. Il suo effetto calmante e ansiolitico, infatti, agisce sul sistema nervoso, aiuta a rilassarsi e sentirsi meno tesi.

In questo modo riusciremo a tenere maggiormente sotto controllo la fame nervosa e a evitare di mangiare troppo e a ritmi incontrollati. Inoltre, l’effetto calmante della melissa aiuta a sciogliere la muscolatura, eliminando i gas nell’intestino e sgonfiandolo. Ci sentiremo così più leggeri e il nostro girovita ne beneficerà.

Se sei felice mangi di meno

Ecco, dunque, come ridurre il girovita con la melissa.

L’effetto antistress della melissa incide anche sul nostro stato d’animo, alzando il nostro umore. Grazie all’acido rosmarinico, sostanza di cui le foglie di melissa sono ricche, infatti, potremo sentirci di buon umore e più felici. Riducendo il rischio di entrare in depressione e di mangiare fuori pasto e senza controllo.

Ridurre il girovita con la melissa

Un infuso a base di melissa è un valido aiuto contro il gonfiore addominale. Basta sorseggiare una tazza tiepida dopo i pasti principali e una la sera prima di coricarsi, ogni giorno, per vedere il ventre ridurre il proprio volume.

In alternativa, possiamo ingerire delle compresse alla melissa con camomilla e thè verde come aiuto contro la tensione e lo stress.