Il periodo pesante che sta vivendo il Mondo in questi giorni sta mettendo a dura prova il nostro umore.

Basta accendere la TV su qualsiasi canale per vedere quotidianamente immagini di devastazione e sofferenza, che non possono lasciarci indifferenti.

È difficile non farsi coinvolgere dalle queste scene e dal dolore che traspare e che arriva dritto al cuore. D’altro canto, però, dobbiamo trovare qualche modo per tirarci su di morale, per passare qualche ora in allegria. E quale migliore alternativa se non scegliere di guardare un bel film in TV.

Per trascorrere una serata con serenità e un pizzico di allegria, potremo guardare uno dei 3 film che stiamo per citare. Si tratta di cult della storia del cinema, ormai diventati famosissimi pezzi della nostra cultura. Chi non li ha ancora visti, dovrà recuperare immediatamente.

Rideremo fino alle lacrime con questi 3 film da vedere assolutamente per una serata divertente in coppia o con i nostri amici

Uno dei migliori film che potremmo scegliere per assicurarsi un mare di risate è Non ci resta che piangere. Stiamo parlando di una pietra miliare del cinema, datata 1984, che vanta la magistrale interpretazione dei fantastici Massimo Troisi e Roberto Benigni.

Un viaggio nel tempo e le battute dei due simpaticissimi attori e comici, ci faranno realmente piangere dal ridere. Resta ancora impresso nella memoria collettiva l’assurdo e divertentissimo dialogo dei due protagonisti con il maestro Leonardo da Vinci.

Un personaggio che bisogna assolutamente conoscere

Il secondo film che non bisognerebbe perdersi per nessun motivo è Tempi Moderni, di Charlie Chaplin.

Siamo di fronte ad un film del 1936, un vero colosso della cinematografia mondiale. In questo prodotto, il mitico Charlie Chaplin porta in scena l’alienazione del lavoro in fabbrica, in un mix di generi.

Si spazia dal genere comico, ma toccando anche momenti drammatici. Un film che fa riflettere molto e che non può lasciare indifferenti.

Risate a crepapelle con questo film

Rideremo fino alle lacrime anche con il film Parto col folle, una commedia recente ma, senz’altro, una delle più divertenti di sempre.

Robert Downey Jr e Zach Galifianakis sono un’accoppiata irresistibile, alle prese con un viaggio in cui vivranno accadimenti a dir poco sorprendenti.

In più, oltre a questi film diventati ormai cult della nostra cultura, potremo farci catturare anche da queste 3 serie TV da vedere subito su Amazon Prime. Questa volta, ci troveremo di fronte a intrighi amorosi, suspense e oscuri segreti.

Passeremo qualche ora in completa spensieratezza vedendo questi film, in un momento in cui tutti ne abbiamo davvero un grande bisogno.