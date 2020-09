Ridere fa bene alla salute e allunga la vita. Soprattutto se a ridere si è insieme ad amici. Vediamo quindi perché e anche quanti modi di esprimere la propria contentezza e allegria esistono!

Ci sono tanti modi di ridere

Anche gli animali ridono, ma come lo fa l’uomo, non ci riesce nessuno. Ci si può trovare a ridere da soli davanti ad un film comico, oppure insieme agli amici. In questo caso la risata diventa veramente coinvolgente. Ti scombussola tutto come un lottatore di sumo, quando ti arriva addosso. Naturalmente con un effetto più benefico.

C’è la risata trattenuta, che viene fuori con una specie di ghigno. Oppure la risata intellettuale che si manifesta con un ridere pacato e più aristocratico.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Modi diversi di ridere ma tutti con lo stesso effetto: la salute migliora.

Ridere fa bene alla salute fisica…

È quanto ha stabilito una ricerca svolta in America. Ridere infatti, aiuta a respirare meglio. Le vie respiratorie si aprono e l’aria defluisce meglio. Cuore e respirazione diventano più veloci, si abbassa la tensione arteriosa e i muscoli sono più rilassati. La respirazione fa aumentare l’ossigenazione del sangue e si espellono le tossine. Il pacco addominale viene massaggiato e scosso dalle contrazioni ed è un aiuto controlla stitichezza.

… E alla salute mentale

A livello mentale, il buon umore combatte lo stress e la tensione e si guarda alla vita con più ottimismo.

Le persone che sono introverse ricevono una spinta ad aprirsi. Cresce la voglia di interessarsi alle cose, accogliendo i punti di vista differenti dai nostri.

Ridere rinforza il sistema immunitario, che ha un effetto benefico sul cervello, stimolando le endorfine e prevenendo depressione e ansia.

Ridere allunga la vita

Ma non solo ridere fa bene alla salute, ma allunga anche la vita! Questo perché stimola la produzione di endorfine (che stimolano il piacere), ossitocine (l’ormone dell’empatia e della fedeltà) e dopamine (migliora la connettività nel cervello). Queste sono le basi per una vita più lunga e piacevole. Ecco perché si dice che il sorriso è la migliore medicina.