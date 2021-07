Se pensiamo alla lavanda, ai suoi colori e ai suoi profumi sicuramente la mente ci porta in Provenza. Questi campi di lavanda sono tra i più belli al mondo, ma fortunatamente non gli unici.

Luoghi come questo ci permettono di fare dei veri e propri viaggi olfattivi come quelli di cui abbiamo parlato in questo articolo.

Oggi la Redazione vuole fare conoscere ai suoi Lettori una località davvero bellissima in grado di regalarci scenari da cartolina. Scopriamo insieme Lordington e le sue meraviglie.

Non solo in Francia possiamo trovare campi di lavanda enormi e profumatissimi. Infatti, anche l’Italia può vantare le sue distese di lavanda come quelle di Sale San Giovanni in Piemonte e Porto Tolle in Veneto.

Anche in Inghilterra esiste un luogo in cui è possibile ammirare lunghi filari di lavanda. Ad ovest della contea del Sussex sorge Lordington che sarà in grado di stupirci con tutti i suoi profumi e colori.

Questo parco occupa ben 4 ettari ed è stato creato dall’agricoltore Andrew Elms. Egli ha reso questo posto un vero incanto trasformandolo non solo in un luogo pieno di fiori, ma anche ricco di fauna selvatica.

Fiori e animali

Ricordano la Provenza le profumatissime distese d’oro blu di questa località assolutamente imperdibile. Una volta giunti a Lordington ci sarà chiaro da subito che in questo luogo è la natura a fare da padrona.Lordington

La lavanda che cresce qui non è di un tipo qualunque. Si tratta della lavanda Maillette. Questo è un particolare tipo di lavanda provenzale dal profumo fresco ed erbaceo.

La lavanda però non è l’unica cosa da vedere una volta giunti in questo parco. Qui vivono diverse specie protette di uccelli e farfalle.

Passeggiare in questo grande parco ci permetterà dunque di immergerci nella natura incontaminata avvolti dal profumo buonissimo di queste piante. A regalarci quest’atmosfera di totale relax si uniscono anche il cinguettio degli uccelli e il delicato volo delle farfalle.