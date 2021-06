Non tutti hanno il pollice verde e sufficiente tempo da dedicare alle piante. La buona notizia è che esistono piante la cui coltivazione è piuttosto semplice e a cui non dover dare troppe attenzioni. In questa grande categoria compare la Gaura. Questa pianta ricorda una meravigliosa orchidea ma richiede pochissime cure e può coltivarla praticamente chiunque. Ecco per quali ragioni chi desidera un giardino invidiabile senza troppe cure dovrebbe puntare proprio su questa specie.

È anche detta Fior di Orchidea ed è una pianta ricercata ed elegante

Questa pianta è perfetta per mani principianti perché non teme né il vento né le gelate. Non occorrerà cioè ripararla durante gli inverni perché si tratta di una specie abbastanza robusta e selvaggia. Non raggiunge il metro di altezza per cui non servirà sfoltirla troppo o potarla frequentemente. Cresce su fusti molto sottili e flessibili e fiorisce per ben 5 mesi all’anno. In estate e autunno la pianta regala fiori di ogni tipo: bianchi, violetti e talvolta rosati. La vera forza di questa pianta è nelle radici rizomatose e particolarmente resistenti a temperature ben inferiori allo zero. Se possibile consigliamo comunque di posizionarla in un luogo abbastanza soleggiato.

La pianta cresce bene in quasi ogni tipologia di terreno ma ovviamente bisognerà evitare il più possibile ristagni d’acqua. Anche se la gaura riesce a sopravvivere a lunghi periodi di siccità essa teme come quasi tutte le piante i ristagni idrici. Le concimazioni non sono vitali ma effettuarne qualcuna con fosforo e potassio aiuterà la pianta a crescere ancor più bella e sana. Non è neppure una specie particolarmente soggetta all’attacco di afidi e parassiti. Per stimolare ancor più la crescita della gaura suggeriamo di collocarle vicino piccole piante come la Campanula, altro fiore estremamente resistente. In autunno sarà possibile procedere alla divisione dei cespi per ottenere molte più piantine per la prossima estate. Ecco la pianta che somiglia a un’orchidea ma che possono piantare proprio tutti.