In Italia questa specie è coltivata da nord a sud per motivi diversi. Nelle zone settentrionali dell’Italia quest’albero popola villette e giardini pubblici. Il sud Italia la pianta principalmente per la grande produzioni di frutti davvero gustosi. Si tratta della “Noce Pecan” che ricorda un comune albero di noci ma è una pianta ornamentale che produce frutti straordinari e saporiti. Questa pianta arriva a durare anche 3 secoli ed è possibile consumare i frutti anche dopo 6 mesi se ben conservati. Ecco cosa sapere sulla sua coltivazione.

Cosa caratterizza la Noce Pecan

È una pianta che cresce molto velocemente ed è veramente molto longeva. Il frutto della Noce Pecan è simile a una noce comune ma molto più saporita. I paesi anglosassoni sfruttano molto le potenzialità di questo frutto ricco d’innumerevoli proprietà benefiche. La folta chioma garantisce una buona ombreggiatura in giardino e la pianta riesce a effettuare un’autoimpollinazione.

Essa presenta sia fiori maschili che femminili di colore giallo e l’impollinazione avviene per l’azione del vento. Se tutte queste ragioni convincono a scegliere la Noce Pecan, ecco come coltivarla. Essa ricorda un comune albero di noci ma è una pianta ornamentale che produce frutti straordinari e saporiti.

Come coltivare la Noce Pecan

La pianta fiorisce in questo periodo dell’anno e in autunno i frutti raggiungono il culmine della loro maturazione, cadendo sul suolo. Bisognerà raccoglierli e conservare le noci in un luogo secco e asciutto, in maniera coperta e magari in sacchi di juta. Questi gherigli sono come noci giganti ma ricoperti da una pellicina rossa.

Esporre la pianta a pieno sole anche se resiste perfettamente anche sotto i 15 gradi. Il pH del terreno richiesto è leggermente acido, ma non pretende particolari caratteristiche di suolo. Bisognerà annaffiare la pianta in modo costante solo nei primissimi anni di vita. A distanza di 4 o 5 anni alla Noce Pecan basterà la sola acqua piovana.

Le caratteristiche del suo frutto

Tra i tanti motivi per cui sceglierla segnaliamo le proprietà dei suoi frutti. Essi sono ricchi di diverse vitamine, ferro, manganese, zinco, grassi monoinsaturi e polinsaturi, potassio e fosforo. Sembrano contrastare colesterolo cattivo, ictus e radicali liberi. Le noci sono poi perfette per dolci, primi o secondi piatti, salse e condimenti per insalate.

E per conoscere invece il motivo per cui inserire una noce all'interno di una bottiglia di plastica ecco un'altra guida.