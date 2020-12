Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La scelta di comprare prodotti biologici è sempre più largamente diffusa. Questi alimenti garantiscono la salvaguardia dell’ambiente su vari fronti, una presenza inferiore di pesticidi e metalli pesanti, la conservazione di prodotti locali e maggiori controlli.

La merce di questo tipo sembra essere aumentata moltissimo. Ma si tratta realmente di prodotti controllati? Non è detto, perché un prodotto biologico deve seguire regole e controlli davvero precisi e specifici. Non basta infatti la semplice e generica dicitura “bio” o “biologico” sulla confezione di una merce per garantirne la provenienza. Al contrario la sicurezza ci viene dalle informazioni ben definite che devono essere presenti sull’etichetta. Impariamo quindi a riconosce un vero prodotto biologico dalla sua etichetta.

Le informazioni necessarie

I prodotti confezionati devono assolutamente contenere nome e indirizzo dell’operatore, del venditore e del proprietario. Se invece non è confezionato chi lo vende deve comunque fornire questo tipo di informazione. Un altro dato che deve essere presente è il nome del prodotto accompagnato dal suo metodo di produzione.

Importantissimo è il codice. Si tratta di un numero dato direttamente dallo stato all’organismo di controllo del settore biologico. Inizia con la sigla IT (o con quella del Paese in cui è prodotto) ed è seguito da una dicitura che indica il metodo di produzione. Termina poi con una serie di numeri concessa dal Ministero delle Politiche Agricole.

Per l’Europa infine esiste un logo per garantire la provenienza da agricoltura biologica. Si tratta della foglia formata da stelle bianche e posta su sfondo verde.

A cosa bisogna prestare attenzione

Imparare a riconoscere un vero prodotto biologico dalla sua etichetta è davvero importante per non rimanere truffati. La legge impone che le informazioni appena elencate siano presenti sulle etichette, perciò è importante conoscerle e non affidarsi a confezioni fuorvianti.

Se si è in dubbio su un prodotto esiste ICEA, un consorzio senza scopo di lucro che controlla e certifica le aziende biologiche. Il loro sito mette a disposizione un database di ricerca in cui inserire alcuni dati, come il codice presente sull’etichetta. In questo modo si possono ottenere informazioni più precise e specifiche sull’azienda e sui prodotti.