Quando si tratta di mantenersi attivi e in movimento essere costanti è sempre abbastanza difficile. Quello dell’attività fisica è un momento a cui ci si deve abituare per lungo tempo prima di considerarlo assodato. Soprattutto in momenti in cui la nostra routine quotidiana cambia e siamo costretti a districarci tra un impegno e l’altro mentre l’unica cosa che vorremmo fare è andare a dormire.

Quando arriva l’estate è la stessa cosa. Il caldo e le vacanze non sono migliori amiche dell’attività fisica. Perciò durante la calda stagione si tende ad abbandonare l’attività fisica con la promessa di ricominciare appena le temperature scenderanno. Poi le temperature scendono davvero, e allora bisogna ritrovare la forza che si è persa durante i mesi di stop. Ma ricominciare a fare sport dopo una pausa sarà un gioco da ragazzi con questi semplici consigli. Anche se è difficile, con alcuni accorgimenti si riuscirà a tornare alle sane vecchie abitudini. Vediamo come.

Ricominciare a fare sport dopo una pausa sarà un gioco da ragazzi con questi semplici consigli

Diamoci tempo

Il tempo è un’arma da sfruttare quando si torna a fare attività fisica dopo una lunga pausa. È importante non chiedere troppo al nostro corpo che sta vivendo sicuramente una situazione di cambiamento. In questi casi, infatti, il corpo passa da uno stato di relax a uno stato di attività costante, perciò è sempre bene non esagerare. Attività leggera, da aumentare in maniera graduale, è l’ideale per chi vuole tornare in forma.

Adottare uno stile di vita sano

Anche lo stile di vita è importantissimo. È ormai risaputo che senza una corretta alimentazione l’allenamento servirà a ben poco per mantenerci in forma, e viceversa. È fondamentale dunque mangiare alimenti sani e leggeri in modo da non appesantire il nostro organismo più di quanto sarà già affaticato dal blocco;

Rivolgersi ad uno specialista

Questo è probabilmente il consiglio più importante. Anche se ci sentiamo in salute sarebbe bene farci visitare da un medico che valuti la nostra condizione fisica ed effettui tutte le analisi. Ma una figura professionale può anche consigliarci su quali sono gli sport adatti a noi, in modo tale da incanalarci nella scelta e arrivare all’attività più sicuri e preparati. Molto spesso lo specialista ci può consigliare anche degli esercizi specifici per ogni esigenza.

Approfondimento

