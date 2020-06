La raccolta differenziata della plastica è stata un punto dolente durante l’emergenza Covid: il lockdown aveva rallentato il recupero della raccolta differenziata. I produttori elaborano un piano B per far fronte all’emergenza e sono alla ricerca di nuove soluzioni per incentivare gli utenti a riciclare . Bisogna anche arginare la dispersione selvaggia delle mascherine usate: ma i distributori insistono sull’importanza di educare i giovani alla differenziazione, anche con l’aiuto di celebrities.

L’Italia oggi si conferma come uno dei Paesi europei più virtuosi, con un recupero dei rifiuti che raggiunge il 90% degli imballaggi accoppiati ai prodotti. Nel mondo solo il 15% dei rifiuti in plastica viene riciclato. Il consuntivo Italia 2019 mostra numeri da record; una crescita del 13% sull’anno precedente con circa una raccolta di 1.378.000 tonnellate di imballaggi.

Riciclo plastica, l’evento di P&G e Corepla con Valentina Vezzali

In questi giorni il colosso Procter & Gamble, in collaborazione con Corepla (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in plastica) promuove la raccolta con una star dello sport. Nei punti vendita Carrefour Italia l’iniziativa “Riciclare la plastica è un gioco da bambini” a favore di Federparchi, la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, ha come ambassador la pluricampionessa olimpica Valentina Vezzali.

L’atleta italiana più medagliata di tutti i tempi, appartenente al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, prevede che per ogni 3 prodotti dei marchi P&G (Dash, Lenor, Unstoppables, Swiffer, Fairy, Viakal, Gillette, Pantene, AZ e Oral B) messi nel carrello della spesa fino al 30 settembre, ci sia una donazione di 6 euro da parte di Procter & Gamble a Federparchi, con l’obiettivo di acquistare arredi urbani in plastica riciclata per le aree picnic di 11 parchi regionali e nazionali.

I parchi beneficiari degli arredi in plastica riciclata

Con la plastica raccolta e riciclata da Corepla, sarà possibile produrre tutto ciò che serve per trascorrere piacevoli momenti di ristoro all’aria aperta. Gli arredi in plastica riciclata saranno donati al Parco Nazionale Gran Paradiso in Valle D’Aosta, alle Aree Protette Po Torinese in Piemonte, al Parco Agricolo Milano Sud in Lombardia. Inoltre al Parco Regionale dei Colli Euganei in Veneto, al Parco Regionale delle Prealpi Giulie in Friuli, al Parco Regionale del Beigua in Liguria. Ancora al Parco del Ducato in Emilia Romagna, al Parco Regionale della Gola Rossa e Frasassi nelle Marche, al Parco Regionale della Maremma in Toscana. Infine all’Area Marina Protetta Tavolara in Sardegna e al Parco RomaNatura nel Lazio.

P&G, spiega il direttore commerciale Italia Paolo Grue, rafforza così il proprio impegno per generare un impatto positivo sull’ambiente e sulla società, come previsto dal programma “Ambition 2030” con cui si è data obiettivi di sostenibilità molto stringenti, come rendere il 100% degli imballaggi riciclabili o riutilizzabili entro il 2030.

In favore è la ex schermitrice Valentina Vezzali. «Preservare l’ambiente è il dono più bello che possiamo fare ai nostri figli e alle future generazioni. Educare i bambini fin da piccoli al rispetto dell’ambiente è fondamentale. I ragazzi di oggi sono molto sensibili a questi temi, capiscono subito il senso dei comportamenti “corretti” e sostenibili e li adottano con più facilità degli adulti. Lo sport in questo ci può aiutare, perché si basa su valori chiave come il rispetto delle regole e del prossimo. E ci dimostra come, solo attraverso l’impegno si raggiungono risultati. Sono orgogliosa di essere il volto di un’iniziativa così importante che unisce la tutela ambientale con la voglia di condivisione sociale”