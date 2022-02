Molto spesso ci ritroviamo ad accumulare nel ripostiglio, in taverna o in garage, sacchi e pacchetti di rifiuti, per così dire, speciali.

Dalle pile ai medicinali ormai scaduti, si tratta di residui che richiedono di maggiore accortezza nello smaltimento e vanno gettati in contenitori appositi.

Lo stesso vale per le lampadine, che non sono destinate alla normale immondizia e nemmeno al bidone del vetro, ma a specifici punti di raccolta.

Detto ciò, potremmo sfruttare il tempo libero del weekend per dedicarci ad un’azione di riciclo creativo che riguarda proprio le lampadine, in modo da smaltirle.

Anziché accumularle, ricicliamo le lampadine fulminate a incandescenza o LED per creare un’originale oggetto di design per la camera dei bambini o per altre stanze.

Eviteremo così di spendere soldi in nuovi complementi d’arredo e sicuramente l’ambiente ci sarà grato di aver adottato questo comportamento green.

Si tratta, inoltre, di un’operazione semplicissima che non richiede assolutamente ore di lavoro, quindi perché non provare? Potrebbe diventare un nuovo hobby.

Tutto quello che ci occorre, oltre alle vecchie lampadine, sono dei pennarelli con la punta in feltro adatti a scrivere su vetro e dello spago.

L’obiettivo è quello di creare uno o più animaletti quali pinguini, tigri o api, creando così una sorta di festone per vivacizzare l’atmosfera delle camerette.

Ricicliamo le lampadine fulminate a incandescenza o LED trasformandole in moderni oggetti di design per la cameretta dei bambini

Per decorare e colorare la lampadina che volgiamo riciclare, possiamo trattenerla avvalendoci del filetto oppure fissarla sul tavolo in un pezzo di plastilina.

Quest’operazione dovrebbe facilitarci, in quanto la plastilina dovrebbe riuscire a garantire una maggiore stabilità dell’oggetto.

Non resta che armarsi di pennarelli e dipingere la lampadina come se fosse un animaletto, in base ai gusti dei bambini.

L’importante è avere l’accortezza di partire con i colori chiari e proseguire con i più scuri, in maniera tale da evitare possibili sbavature.

Se proprio vogliamo essere precisi, possiamo far trascorrere qualche minuto tra la stesura di un colore e l’altro, favorendone l’asciugatura.

Una volta che i nostri animaletti sono pronti e bene asciutti, è il momento di assemblarli in un’originale ghirlanda.

Sarà sufficiente avvolgere lo spago attorno al filetto di ciascuna lampadina per poi appendere il lavoretto in un punto strategico.

Consigli

Soprattutto se sistemiamo il festone o la singola decorazione nella cameretta, ricordiamoci di rimanere alti, in modo che sia fuori dalla portata dei bambini.

Qualora non ci sentissimo sicuri nel decorare l’ambiente domestico, potremmo comunque regalare le nostre decorazioni fai da te agli amici.