Saper cucinare non significa solo saper mettere qualche ingrediente insieme. Allo stesso modo, per mangiare bene non sono necessarie ricette complicate o chissà quanti ingredienti. Spesso siamo abituati a pensare che, per dar vita a un piatto eccellente, servono cibi straordinari e costosi.

Da qualche anno, la nuova moda degli chef stellati sta cercando di cambiare questo modo di pensare. L’obiettivo è valorizzare prodotti comuni, a chilometro 0, che rappresentino l’eccellenza dei Paesi d’origine. È il caso delle spettacolari varietà di pomodori autoctoni italiani, celebrati, ad esempio, in uno spaghetto delizioso e semplice.

C’è un’altra battaglia cara alle piccole e grandi cucine del Mondo, quella agli sprechi. Già in passato la Redazione di ProiezionidiBorsa si è impegnata con ricette con protagonisti gli avanzi. È il caso dei croccanti biscotti antispreco alla mela. Oggi, invece, vediamo come riciclare pollo e arrosto avanzati sia facile con 2 ricette salvacena succulente pronte in 5 minuti.

Come salvare gli avanzi e trasformarli in un piatto gourmet

Una volta la prassi consisteva nel prendere la parte migliore di un ingrediente, la più bella. Il resto finiva nella pattumiera. Non c’era posto per frutti dalla buccia raggrinzita né per ortaggi difettosi. Inoltre, si tendeva a usare la parte più morbida dei cibi, o quella considerata più saporita.

Oggi, invece, pelle, foglie, semi, parti dure, sono diventate una risorsa essenziale per l’ambiente ma soprattutto per l’alta cucina. Ma soprattutto, si è capito che gli avanzi non sono semplicemente cibo avanzato. Al contrario, con poco possono trasformarsi in un altro piatto da leccarsi i baffi. È quello che faremo col nostro arrosto o col pollo avanzato in 2 ricette.

Riciclare pollo e arrosto avanzati è facile con 2 ricette salvacena succulente pronte in 5 minuti

La base per la prima ricetta sarà il pollo (arrosto, lesso o cotto in padella) avanzato dal giorno prima. Per preparare gli straccetti con crema di broccoli è necessario tagliare il pollo a filetti larghi 1 cm circa. Nel frattempo, in una padella facciamo rosolare un cucchiaio di olio, un aglio e un cipollotto tritato. Mondiamo le cimette di broccoli e mettiamole in padella. Una volta cotte, leviamo l’aglio e frulliamo il tutto. Prendiamo gli straccetti e mettiamoli in padella con un filo d’olio per farli diventare croccanti. Condiamoli con spezie a piacimento e serviamo sul letto di crema di broccoli.

Se, invece, ci è avanzato dell’arrosto di manzo, ecco come trasformarlo velocemente in succulente polpette. Prima tritiamo la carne rimasta eliminando il grasso. Poi, in una ciotola, uniamo la carne, la mollica di pane raffermo ammollata in poco latte, un uovo e formaggio grattugiato. Impastiamo bene e formiamo delle polpette. Non ci resta che friggerle o cuocerle al forno e la cena è pronta.