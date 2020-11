Le video guide di PdB



Se siamo tra coloro che amano particolarmente il pandoro, e abbiamo già cominciato a farne scorta, non temiamo quest’anno di rischiare di buttarlo via. Capita infatti che, presi dall’ entusiasmo e dalle offerte commerciali, ci tuffiamo nel magico mondo di pandori e panettoni per ritrovarci la casa piena. Salvo poi, passato Capodanno, rimanere a fissare attoniti i pandori rimasti, con poca voglia di affrontarli. Oggi però i nostri Esperti di cucina suggeriscono come riciclare il pandoro non mangiato e creare un tiramisù paradisiaco. Parliamo quindi di una ricetta facile e incredibilmente economica.

Un tiramisù per 5 persone

Calcolando che il tiramisù è forse il dolce più subdolo che ci sia, nel senso che ci chiama continuamente a fare il bis, ecco gli ingredienti per 5 persone, con porzioni abbondanti:

6/7 fette di pandoro;

5 tazzine di caffè senza zucchero;

3/4 cucchiai di cacao in polvere;

crema pasticcera, chantilly o crema al mascarpone.

Come prepararlo

Ecco la ricetta per riciclare il pandoro non mangiato e creare un tiramisù paradisiaco:

a) Tagliamo il nostro pandoro per il lungo, e non a stella, con delle fette non troppo sottili;

b) serviamoci della tradizionale pirofila di tiramisù e inseriamo tante fette quante ne siano necessarie a coprire l’intera base;

c) spennelliamo di caffè e ricopriamo con la crema a nostra scelta tra la pasticcera, la chantilly o quella al mascarpone;

d) terminato il primo strato, passiamo una spolverata di cacao amaro;

e) ricominciamo la stessa operazione per il secondo strato, dividendo semmai la fetta in verticale per farla stare nella pirofila;

f) terminate le operazioni mettiamo in frigorifero il nostro tiramisù per circa tre ore.

A dire il vero, abbiamo anche provato la variante con la crema di whisky, unita al caffè, sotto allo strato di crema. E, diciamo pure la verità, sarà stata anche una bomba calorica ma abbiamo raggiunto l’apice del sapore. Allo stesso modo, possiamo utilizzare, se il tiramisù non è destinato ai bambini, la crema allo zabaglione, leggermente alcolica.

