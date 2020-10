Con l’e-commerce che va a gonfie vele, nelle nostre case arrivano sempre più pacchi con della merce. Sono molto utili per riporre dei vecchi vestiti e gli oggetti da conservare nel ripostiglio. Ma, a volte, sono davvero molti e destiniamo i cartoni alla pattumiera. Oggi noi del team Proiezioni di Borsa, proponiamo delle soluzioni per riciclare i cartoni, ecco due idee geniali per risparmiare.

I classici cartoni normalmente sono di un colore marroncino, oppure hanno delle scritte e sono poco attraenti da tenere a vista. Per questo motivo, li teniamo nascosti o li buttiamo. Ma sarebbe meglio riciclare i cartoni: ecco due idee geniali per risparmiare!

Realizzare degli scaffali per riordinare gli ambienti della casa

Non c’è nulla di più facile, in quanto la forma dei cartoni si adatta in maniera organica a questo tipo di realizzazione. Dobbiamo solo scegliere i cartoni della stessa misura.

Prendiamo ogni cartone e pieghiamo le “ali” all’interno (per intenderci, quella parte superiore del cartone che normalmente apriamo per estrarre il contenuto). Le incolliamo alle pareti interne, questo serve per dare la maggiore robustezza al nostro mobiletto.

Progettiamo il nostro scaffale: per fare questo, creiamo la base, mettendo uno a fianco all’altro i nostri cartoni. Il lato aperto dei cartoni deve essere rivolto verso di noi, cercando di riprodurre un vero e proprio scaffale con i divisori. La larghezza si può regolare in base alla nostra necessità. Dopodiché, poggiamo sopra la seconda fila, seguendo lo stesso principio, poi la terza e così via, fino a creare la forma e la grandezza desiderata.

Una volta che abbiamo approvato la forma e la dimensione, non resta che incollare le pareti esterne dei cartoni, facendoli aderire uno all’altro.

Possiamo colorare il nostro mobiletto con una vernice a spray del colore desiderato.

Il gioco è fatto!

Bellissimi e unici contenitori

Nelle nostre case abbiamo sempre bisogno di scatole per tenere in ordine vari oggetti o i giocattoli dei bambini. Anche per il cambio di stagione sono un must. Comprarle può costare dei bei soldini. Noi proponiamo di fare dei bellissimi contenitori unici e creativi a zero costo.

Prendiamo gli scatoloni in cartone, tagliamo le “ali”. Dopodiché, li decoriamo, liberando la nostra fantasia. Li possiamo rivestire con dei vecchi asciugamani o delle lenzuola, magari con vecchi jeans, camicie o qualsiasi altro tipo di stoffa. Possiamo usare della carta regalo, il feltro o semplicemente colorarle.

Un consiglio: aggiungere un adesivo sul quale scrivere i contenuti del cartone, salverà del tempo utile!

Altri consigli su come riciclare i cartoncini dei rotoli di carta igienica si trovano in questo articolo.