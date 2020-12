Il broccolo è una verdura riconosciuta per le sue immense proprietà. Ne esistono molte varietà, ma in Italia due sono le più note e autoctone: il broccolo romanesco e quello siciliano/calabrese.

In inverno il broccolo diventa uno degli ingredienti imprescindibili sulle tavole. Protagonista di innumerevoli ricette, regionali e non, ha una consistenza che si adatta a moltissime e diverse preparazioni. Purtroppo però, spesso del broccolo si utilizzano solo le foglie più tenere e le cimette verdi. In realtà chi getta i gambi del broccolo compie un errore. Questa verdura è in ogni sua parte commestibile e utilizzabile in cucina. Ecco quindi come riciclare gli scarti dei broccoli per una pasta da chef economica e saporita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Le proprietà del broccolo

È stato dimostrato scientificamente che il broccolo è uno degli alimenti che apporta più benefici al corpo. Infatti, oggi viene utilizzato nell’alimentazione come “strategia anti-cancro” e per sconfessare il presentarsi di varie patologie.

Con 100 grammi di broccoli si nutre il corpo di una grande quantità di vitamina C. Ancora, i broccoli contengono sostanze antiossidanti, anticancerose e molti sali minerali. Vengono per tale ragione utilizzati per la prevenzione di malattie agli occhi, alle ossa, cardiovascolari e diabete.

Gambi e foglie per un pesto da chef

Riciclare gli scarti dei broccoli per una pasta da chef economica e saporita è semplicissimo. Ci vorranno pochi minuti per aver pronto un pesto eccellente. In questo modo si potrà celebrare la filosofia dell’anti-spreco.

Ingredienti:

gambi e foglie di broccolo;

olio extra-vergine di oliva;

spicchio di aglio privato dell’anima;

un pugno di mandorle tostate;

foglie di basilico a piacere;

un pizzico di sale.

Procedimento

Si inizia tagliando il gambo ed eliminando solo le parti che sembrano più dure. La restante parte deve cuocere a vapore (o lessa) per 15 minuti circa. Anche l’aglio può essere cotto insieme al broccolo in questa fase per avere un sapore meno forte. Appena tenero, scolare il broccolo e lasciare raffreddare qualche minuto.

Inserire tutti gli ingredienti nel boccale del minipimer e aggiungere qualche cucchiaio di acqua dove ha cotto il broccolo. Questo renderà il pesto più cremoso.

A questo magnifico pesto dal sapore intenso può essere aggiunto del pomodoro secco o delle altre spezie. Ecco i modi più golosi per utilizzarlo: come condimento della pasta o come farcitura, ancora come salsa per crostini e tartine.