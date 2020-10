Come dice il proverbio: “impara l’arte e mettila da parte”. E sappiamo molto bene che, da secoli, noi italiani siamo un popolo di artisti. Ancora oggi, l’”italianità” nel design, nella moda e in tutte le espressioni artistiche è apprezzata come poche. Ma esprimere il proprio talento artistico vuol dire anche saper riciclare tutto ciò che abbiamo di vecchio in garage e in cantina. Riciclare anche le vecchie chiavi di casa può essere un’arte in grado di darci molte soddisfazioni. Oggi, assieme agli Esperti della nostra Redazione, vedremo una serie di idee, “rapite” ai mercatini dell’antiquariato.

Un quadro di ricordi

Se avete un animo particolarmente sensibile e non disdegnate il passato, riciclare le vecchie chiavi per creare un quadro di ricordi è il nostro primo suggerimento. Con una cornice in legno, magari in stile country, e uno sfondo che si adatta alla parete a cui lo attaccherete, potrete fare un quadro davvero alternativo. Vi consigliamo di usare la colla a caldo o dei chiodini, per avere la certezza che le chiavi non si stacchino, penzolando poi all’interno del quadro.

Un orologio da parete

Riciclare anche le vecchie chiavi di casa può essere un’arte che segna e scandisce le vostre giornate. Infatti, una delle realizzazioni più originali e affascinanti in assoluto è la creazione di un orologio da parete, con le chiavi come lancette. Potrete utilizzare un vecchio orologio da muro, o un tagliere rotondo e abbastanza sottile, all’interno del quale inserire l’ingranaggio. Oppure, semplicemente e per non farsi troppi problemi, lasciare sempre le lancette su di un orario fisso che vi ricordi una data importante della vostra vita.

Specchi e acchiappasogni

Altri due utilizzi molto originali nelle vostre vecchie chiavi potrete crearli con degli specchi e degli acchiappasogni. Sappiamo bene quanto lo specchio scandisca quotidianamente il passare negli anni e i nostri mutamenti fisici. Proprio per questo, potremmo unirgli delle simboliche chiavi nella nostra vita. Un mezzo artistico per simboleggiare che siamo noi a poter aprire e chiudere il nostro destino. Se avete mazzi interi di chiavi miste, vi consigliamo poi di creare degli acchiappasogni da esterno, colorando magari le chiavi. In una giornata particolarmente ventosa, diventerà anche piacevole sentire le vostre chiavi tintinnare al ritmo del vento.

