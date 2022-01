L’Italia è un Paese meraviglioso, ricco di storia e di paesaggi incantevoli e ogni suo angolo, anche il più piccolo, ha qualcosa da raccontare. Tuttavia, nonostante ciò, non sono pochi i piccoli comuni che stanno sparendo, o meglio che si stanno spopolando. Ci sono borghi che in pochi anni hanno perso gran parte della popolazione, molti giovani sono costretti a lasciare posti meravigliosi per cercare fortuna altrove. Ecco perché molti comuni si ritrovano a combattere il fenomeno dello spopolamento prevedendo varie iniziative volte ad incentivare a rimanere nei propri luoghi di origine, o ancora alcune regioni hanno stanziato aiuti specifici alle famiglie.

Il Comune nel Sannio vicino Benevento

Tra le varie iniziative messe in campo da parte di alcuni Comuni italiani, merita di essere menzionata quella deliberata da un delizioso borgo in provincia di Benevento. Infatti, riceverà 5.000 euro chi decide di abitare in questo luogo incantato.

Si tratta del Comune di San Leucio del Sannio, un piccolo Comune italiano con circa 3.000 abitanti, che sorge su una verde collina a circa 9 chilometri da Benevento, toccata dai fiumi Sabato e Sarretella. Un Comune molto accogliente ed ospitale, immerso nel verde di un incantevole paesaggio dove poter passeggiare e ammirare gli edifici religiosi. Nonché lo storico Palazzo Zamparelli, oggi di proprietà del Comune realizzato nel 1750 che ha ospitato numerosi personaggi storici.

Riceverà 5.000 euro chi decide di abitare in questo magnifico borgo e migliorare la vita del cervello

Questo ridente borgo italiano, per contrastare lo spopolamento, ha deliberato un incentivo per spronare soprattutto le giovani coppie a trasferire la residenza nella piccola cittadina.

Ciò grazie al riconoscimento al Comune di San Leucio del Sannio di 108.301,23 euro dal Decreto 30 settembre 2021 del Dipartimento per le politiche di coesione. In particolare, tale Decreto ha disciplinato l’erogazione di risorse per gli anni 2021-2023 a carico del Fondo di sostegno ai comuni marginali. Le risorse erogate dal Fondo sono state attribuite a 34 Comuni sanniti, tra cui il Comune di San Leucio.

Lo scopo è pertanto proprio quello di contrastare il fenomeno dello spopolamento e della marginalità cui sono destinate determinate aree del territorio.

Pertanto, con apposita delibera, il Comune di San Leucio riconoscerà contributi a favore di quanti trasferiscono la residenza e dimora nei comuni delle aree interne. Contributi per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario, fino a 5.000 euro a beneficiario. Sarà, quindi, necessario attendere le modalità operative per inoltrare la domanda.

Inoltre, è bene sapere che trasferirsi in campagna ha evidenti benefici sulla salute mentale. Infatti, da una ricerca riportata dalla Fondazione Veronesi sembrerebbe che abitare in città aumenti il rischio di soffrire di disturbi mentali. Insomma, vivere in campagna oltre agli evidenti vantaggi di vivere in un posto con un basso tasso d’inquinamento, aumenterebbe la vita e il benessere del cervello.

