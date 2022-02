Se abbiamo in casa le fragole da qualche giorno e in frigo è rimasto del mascarpone è possibile unire i due ingredienti per ottenere una mousse veloce e saporita.

Le ricette per dolci senza panna ma anche per mousse e tiramisù possono essere preparate in poco tempo e con pochi passaggi.

La differenza la possiamo fare con la leggerezza e con la consistenza. Eliminando zucchero e panna possiamo ottenere dolci gustosi e con un minor numero di calorie.

Per la mousse frulliamo le fragole che abbiamo in frigo e aggiungiamo qualche cucchiaio di sciroppo d’agave o d’acero.

Uniamo le fragole frullate al mascarpone. Usiamo una planetaria per amalgamare. Sbattiamo 2 albumi d’uovo montandoli a neve e incorporiamoli al composto di fragole e mascarpone.

Trasferiamo tutto in una tasca da pasticcere e lasciamo riposare in frigorifero per 2 ore.

Possiamo quindi trasferire la mousse in una coppa o in un bicchiere.

Peccati di gola ma con attenzione

Anche il tiramisù è un dolce veloce e facile da preparare. Se non vogliamo utilizzare lo zucchero possiamo sostituirlo con lo sciroppo d’agave o d’acero ma la consistenza della crema potrebbe essere diversa dal solito.

Frulliamo le fragole che abbiamo in frigo e mischiamole con un paio di cucchiai di sciroppo, con un bicchierino di limoncello e uno di acqua.

Quindi prepariamo la crema di mascarpone mescolando 2 tuorli d’uovo e miele d’acacia con l’utilizzo di una frusta elettrica. Aggiungiamo 200 gr di mascarpone continuando a mescolare fino a quando il composto non diventa morbido.

Uniamo gli albumi e mescoliamo lentamente a mano senza utilizzare la frusta elettrica.

Componiamo il tiramisù creando uno strato di savoiardi inzuppati della salsa di fragole e uno strato di crema di mascarpone. Facciamo riposare in frigorifero per qualche ora prima di servirla.

Ricette per dolci senza panna ma anche per mousse e tiramisù o crema alla fragola e mascarpone, più buoni delle torte e senza cottura

Le fragole sono ricche di nutrienti e contengono tanta acqua, vitamine e minerali. Hanno proprietà diuretiche e depurative e i dolci a base di fragole sono freschi e se preparati senza zucchero non fanno male ai denti. Le fragole infatti contengono xilitolo.

I dolci senza cottura sono comodi e veloci, possono essere preparati tutto l’anno e rappresentano una buona alternativa se non abbiamo il forno in casa.

Per creare una crema gustosa dividiamo i tuorli dagli albumi che montiamo a neve. I tuorli li sbattiamo in una ciotola insieme allo sciroppo fino a ottenere una spuma.

In un’altra ciotola lavoriamo il mascarpone e lo uniamo ai tuorli fino a che il composto non sarà omogeneo.

Uniamo gli albumi mischiando delicatamente.

Mettiamo un po’ di crema in un vasetto e sistemiamo sopra biscotti sbriciolati e fragole tagliate a pezzi.

Copriamo con la crema di mascarpone fino a riempire il vasetto. La crema può essere conservata in frigorifero fino a due giorni.