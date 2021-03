Le tre ricette che presenteremo in quest’articolo soddisfano i gusti di tutta la famiglia. Sono poi facili da preparare e soprattutto economiche. Quanto alla loro cottura, possono essere cucinate come si preferisce. Al forno più dietetiche e leggere, oppure fritte più saporite e fragranti, o infine immerse nel sugo di pomodoro e servite ancora fumanti. Ecco, allora le ricette di polpette vegetariane o di carne o di pesce una tira l’altra a soli 5 euro.

Le polpette di lenticchie

Ingredienti:

a) 150 gr di lenticchie (circa 1,50 euro di spesa);

b) 2 patate medie;

c) 3 uova (circa 1 euro di spesa);

d) 50 gr di parmigiano grattugiato (1 euro);

e) 100 gr di pangrattato;

f) 40 gr di mollica di pane;

g) carota, cipolla e sedano per soffritto;

h) 1 manciata di prezzemolo;

i) sale, olio e pepe q.b.

Accanto agli ingredienti principali di questa ricetta abbiamo già evidenziato i costi principali. Oltre ad essi consideriamo un ulteriore costo di 1,50 euro di quanto già presente in credenza. Vale a dire patate, ingredienti per soffritto, prezzemolo, olio.

Procediamo con le polpette vegetariane

In un tegame capiente facciamo rosolare nell’olio il trito di carota, la cipolla e il sedano. Poi versiamo le lenticchie e le patate tagliate a tocchetti, a seguire quattro bicchieri di acqua. Facciamo cuocere con coperchio chiuso fino a far assorbire tutta l’acqua. Versiamo nel mixer le lenticchie e le patate cotte, un uovo, la mollica di pane ammollata, il formaggio, il prezzemolo, un po’ di sale e il pepe. Quando il composto sarà pronto, formiamo le polpette e le immergiamo nelle due uova sbattute e nel pangrattato. Le friggiamo in olio di arachidi oppure le cuociamo in forno a 180°, finché non saranno cotte all’interno e ben dorate all’esterno.

Ecco la seconda delle ricette di polpette vegetariane o di carne o di pesce una tira l’altra a soli 5 euro

Gli ingredienti delle polpette di carne saranno i seguenti:

a) 300 gr di macinato di maiale (circa 2,50 euro di spesa);

b) 3 uova (1 euro);

c) 50 gr di parmigiano grattugiato (1 euro);

d) 130 gr di mollica di pane e 100 g di pangrattato;

e) 1 aglio, 2 rametti di timo, sale e olio q.b.

In un tegame capiente facciamo dorare l’aglio schiacciato in camicia e facciamo cuocere il macinato di carne per qualche minuto.

Quando sarà raffreddato, lo trasferiremo in una ciotola insieme alla mollica di pane, un uovo, il parmigiano, il timo e il sale. Formiamo le polpette e le immergiamo nelle 2 uova sbattute e nel pangrattato. Infine cuociamole al forno o fritte, come già indicato per le polpette vegetariane.

Infine la terza ricetta

L’ultima ricetta riguarda le polpette di pesce. In questo caso avremo bisogno di:

a) 300 gr di patate bollite (0,50 euro);

b) 180 gr di tonno sott’olio sgocciolato (3 euro);

c) 3 uova (1 euro);

d) 40 gr di olive denocciolate e tritate al coltello;

e) 30 gr di parmigiano grattugiato (0,50 euro);

f) 1 ciuffo di prezzemolo, sale e olio q.b.

In una ciotola lavoriamo le patate con una forchetta. Poi aggiungiamo il tonno, un uovo, le olive, il formaggio e il prezzemolo tritato finemente; aggiustiamo di sale. Formiamo le polpette e immergiamole in 2 uova sbattute e abbondante pangrattato. Anche in questo caso cuociamole al forno oppure fritte.

Abbiamo dunque illustrato le tre ricette di polpette vegetariane o di carne o di pesce una tira l’altra a soli 5 euro. Infine nell’articolo di cui qui il link illustriamo la ricetta della pasta al forno golosa e semplice a soli 10 euro, perfetta per il pranzo domenicale.