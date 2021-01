“Per cucinare bene bisogna spendere”, e chi lo ha detto? Non è assolutamente vero, basta conoscere gli ingredienti, sapere dove comprarli e il gioco è fatto. Quindi oggi andremo a vedere due ricette da fare in cucina che costano meno di 4 euro. Ricette ottime da fare d’inverno perché calde e deliziose.

Spesso gli alimenti che costano tanto sono la verdura e la frutta. Infatti si consiglia di prenderla sempre al mercato, sia perché i prezzi sono inferiori sia perché la qualità del prodotto sarà sicuramente più alta rispetto alle zucchine della Spagna che si trovano al supermercato.

Due ricette da fare in cucina che costano meno di 4 euro

Bene è arrivato il momento di mettersi ai fornelli e di trasformarsi in degli chef. Degli chef economici però.

La prima ricetta sono i ceci piccanti al pomodoro con la cipolla. Prendere due cipolle tagliate fini e metterle in una padella a soffriggere. Aggiungere ora i ceci lessati in scatola ben lavati. Aggiungere poi un cucchiaio di peperoncino. Dopo circa due minuti aggiungere una scatola di pomodoro, e lasciamo asciugare il pomodoro. Una volta che il sugo è pronto spegnere il fuoco, aggiustare sale e peperoncino e la ricetta è pronta.

Un’altra ricetta che si può fare è la zuppa di orzo con legumi e carote. La prima cosa da fare è tagliare le carote a pezzi, ovviamente pulite. Metterle in una padella con un filo d’olio a soffriggere e aggiungere un mix di legumi in scatola. Ora bisogna aggiungere dell’acqua calda e bisogna lasciar cuocere il tutto per una decina di minuti. Una volta pronta assaggiare, aggiustare di sale e versare un po’ di orzo perlato. Alzare la fiamma per due minuti e poi la ricetta è pronta per essere servita a tavola.

