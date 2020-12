Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un asso nella manica da tenere sempre in mente quando si ha poco tempo da dedicare alla cucina ma si vuole comunque preparare un dolce da servire agli ospiti, buono ma senza troppe complicazioni. La Redazione di ProiezionidiBorsa più volte si è occupata delle ricette più facili e versatili della pasta frolla. In “Ecco il segreto per realizzare una pasta frolla speciale, semplice e veloce” sarà possibile provare una versione all’olio ottima da copiare per preparare dei biscotti squisiti e veloci.

Questa sera, la versione della pasta frolla classica si arricchisce di un ingrediente molto prezioso adatto a rendere uniche soprattutto le crostate. Ecco tutti gli ingredienti per la ricetta veloce di una pasta frolla speciale e morbida adatta a qualsiasi preparazione.

Occorrente

170 g di tuorlo d’uovo, che corrispondo più o meno a 8 uova;

700 g di burro;

1 kg di farina tipo 00;

350 g di zucchero a velo;

100 g di miele di acacia;

1 bacca di vaniglia;

4 g di sale.

Ricetta veloce per una pasta frolla speciale e morbida adatta a qualsiasi preparazione. Procedimento

In una ciotola inserire il burro che non dovrà essere freddo di frigorifero. Si consiglia di tirarlo fuori almeno un’ora prima. Con il burro, lavorare lo zucchero. Mescolare ed aggiungere il miele, il sale e la vaniglia. Far amalgamare gli ingredienti mescolando energicamente per qualche minuto. Infine, ad uno ad uno aggiungere i tuorli. Quando tutti i tuorli saranno bene compattati con il composto aggiungere la farina setacciata. L’impasto dovrà essere omogeneo e liscio. A questo punto, coprire con la pellicola alimentare trasparente e lasciare riposare in frigorifero almeno 12 ore prima del suo utilizzo. Inoltre, sarà possibile anche congelare la pasta frolla per tirarla fuori all’occorrenza. Ed ecco che in brevissimo tempo si potrà realizzare un’ottima base consigliatissima per le crostate ma che si adatta ad ogni tipologia di preparazione, dai biscotti alle torte.