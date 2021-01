Le carote sono il nostro miglior mezzo per tornare in forma mangiando. Per chi vuole evitarsi esercizi in casa o corse forsennate con temperature glaciali, sono sicuramente un’opzione interessante.

A onor del vero, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo trovato un metodo per dimagrire facilmente a casa (focus qui) senza troppo sforzo. Questa però è un’altra questione: oggi parliamo di come rendere le carote morbide in poco tempo di cottura. Sembra una sfida impossibile, ma è possibile. Ecco la ricetta veloce con carote gustosissime e morbidissime.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) 500 grammi di carote;

b) uno spicchio d’aglio;

c) olio evo;

d) zucchero;

e) sale grosso;

f) acqua;

g) timo.

Preparazione

Con le carote abbiamo un problema comune. Sono o troppo dure, o per renderle morbide ci vogliono ore di cottura. Naturalmente, la loro croccantezza incontra il gusto di alcuni ma la maggior parte delle persone le preferisce morbide. Come fare? ebbene, la soluzione c’è.

In primo luogo le dobbiamo evidentemente pulire. In seguito, riempiamo una boule capiente con acqua fredda zucchero e un pizzico di sale. Mescoliamo per bene e lasciamo amalgamare il composto.

Nel frattempo, cominciamo a tagliare finemente le carote con l’ausilio di un coltello che tagli molto bene. Più è di qualità il coltello, meno forza dovremo apporre nel tagliarle.

A questo punto, versiamo le nostre belle carote tagliate nella boule con l’acqua zuccherata e salata. Dobbiamo ricordarci di compiere questa operazione ore prima della nostra preparazione. La differenza con le lunghissime cotture delle carote è che in questo caso possiamo anche uscire di casa senza temere un incendio.

Passato il tempo necessario, prendiamo una pentola alta e versiamo generosamente dell’olio evo. Spicchio d’aglio in camicia e accendiamo il fuoco. Un minuto e scoliamo per bene le nostre carote.

Le inseriamo in pentola e mescoliamo per bene. Mezz’ora di cottura e sono pronte. Tocco dello chef è spolverare del timo in uscita per dar loro un gusto davvero eccezionale.

Ecco la ricetta veloce con carote gustosissime e morbidissime.