Il caldo è ormai arrivato, anche se ogni tanto pioggia e vento fanno il loro ingresso e si sostituiscono alle belle giornate di sole. Il caldo porta con sé anche però la scarsa voglia di mettersi ai fornelli, di accendere il forno e di cucinare grandi pasti.

Quindi quasi sempre si opta per un’insalata di riso come ad esempio questa gustosa insalata di riso con poche calorie per un pranzo leggero e magro. Però oggi vogliamo mostrare una nuova ricetta molto facile da fare veramente deliziosa.

Ricetta super energica e veloce per un pranzo estivo da portare via con sé

Vediamo subito cosa serve e come dobbiamo preparare questa ricetta. Stiamo parlando della omelette soufflé. Ma realizzata in un modo veramente unico e squisito. È una ricetta molto facile da fare che si può anche preparare la sera prima e poi portare al lavoro.

Ecco tutto l’occorrente

Quello che occorre sono delle uova, spinaci, formaggio spalmabile e del salmone affumicato. Prendiamo due uova e separiamo l’albume dal tuorlo. Sbattiamo leggermente i due tuorli e poi li mettiamo in un frullatore dove aggiungiamo anche gli spinaci crudi, circa 200 grammi. Frulliamo tutto. Aggiungiamo anche un pizzico di sale e un goccino di olio.

Prendiamo poi gli albumi e li montiamo a neve con delle fruste elettriche. Aggiungiamo quindi il composto di tuorli e spinaci frullati. Con una paletta facciamo dei movimenti rotatori per amalgamare bene il tutto. Versiamo in padella e facciamo una semplice omelette.

Una volta cotta la trasferiamo su un piatto e con una spatola vi stendiamo il formaggio spalmabile e infine aggiungiamo il salmone. Arrotoliamo il tutto ed ecco una ricetta super energica e veloce per un pranzo estivo da portare via con sé.

Ovviamente al posto del formaggio spalmabile si può usare l’avocado oppure qualsiasi altro cibo che risulti piacevole nell’insieme. Stessa cosa si può fare con il salmone.

