Se si desidera un dolce che metta insieme la cremosità con la croccantezza questa è la ricetta giusta. Un dolce a base di frutta che ha il sapore di inverno. L’effetto al primo morso riscalda con le sue note di miele e cannella.

Gli ingredienti sono semplici e privi di zuccheri aggiunti. Questo rende le mele croccanti perfette anche per chi sta facendo una dieta. Un dolce goloso e salutare, per coloro che tengono alla linea. Ecco quindi la ricetta straordinaria delle mele croccanti al forno per un dolce leggero dal gusto irresistibile.

Tutte le mele vanno bene

Per questa ricetta con protagoniste le mele, la scelta dell’ingrediente principale è importante. È altamente consigliata la scelta di mele biologiche. La varietà non è importante al fine del dolce in sé. Bisogna scegliere quella che più si preferisce.

La possibilità di utilizzare le mele con la buccia dà a questo dolce più consistenza. La frutta secca, la granola, il mix di miele e cannella sprigioneranno un profumo irresistibile.

Ingredienti:

4 mele biologiche;

2 cucchiai di olio di semi;

3 cucchiai di acqua;

3 cucchiai di miele;

200g di muesli senza zucchero aggiunto;

cannella in polvere q.b.;

un pizzico di sale.

Procedimento

Preriscaldare il forno a 200°C e disporre una teglia abbastanza grande.

Prendere le mele e tagliarle in due metà. Rimuovere attentamente il torsolo creando una piccola conca. In una ciotola mescolare il miele, l’acqua, l’olio e un pizzico di sale. Aggiungere poi il muesli e la cannella. Mescolare bene.

Prendere le mele scavate e riempirle con il composto di muesli. Riporle nelle teglie e coprirle con la carta argentata.

Cuocere in forno per 35 minuti. Alla fine dei 35 minuti, togliere la carta argentata e cuocere per un altro quarto d’ora. Se si vuole un effetto più croccante, utilizzare la funzione “grill” del forno. Ma attenzione a non bruciare le mele. A questo punto le mele sono pronte per essere impiattate e servite.

Se si volesse un dolce più elaborato, il consiglio è di accompagnare le mele con della crema gialla, del gelato o dello yogurt greco.