L’autunno è tempo di minestre, minestroni e vellutate. Non c’è niente di meglio di una buona vellutata calda per scacciare i rigori del freddo. Le vellutate sono preparazioni non soltanto gustosissime e amate da grandi e piccini, ma anche semplici da preparare in poche mosse.

Oggi vi presentiamo una ricetta sfiziosa e saporitissima: la vellutata ai porri. I porri sono tra le verdure di stagione più amate, e sono estremamente versatili. Possiamo prepararli al forno, al microonde, o anche in padella. Ma la vellutata è sicuramente una delle preparazioni in cui il porro da il meglio di sé.

Vediamo quindi la ricetta semplicissima della vellutata ai porri per coccolare le nostre papille gustative.

Ingredienti

a) 2 porri di grandi dimensioni

b) 3 patate

c) 200 ml di latte (anche vegetale per una vellutata vegana)

d) 30 gr di farina

e) mezzo bicchiere di brodo vegetale

f) olio di oliva q.b.

g) sale q.b.

h) prezzemolo o timo (facoltativo)

Il procedimento è semplicissimo. Laviamo e affettiamo i porri e le patate. In una padella capiente, facciamo appassire i polli per qualche minuto. Poi aggiungiamo le patate, saliamo, e facciamo cuocere a fuoco lento con coperchio. Nel frattempo mettiamo a scaldare il latte in una pentola. Quando comincerà a bollire, aggiungiamo poco per volta la farina mescolando continuamente con una frusta. Continuiamo a mescolare fino a quando la nostra salsa si sarà addensata.

Quando porri e patate saranno morbidi, mettiamoli in un mixer insieme a mezzo bicchiere di brodo vegetale e tritiamo tutto. Rimettiamo in contenuto del mixer in padella, aggiungiamo la salsa con il latte e continuiamo a mescolare. Aggiustiamo di sale. Se lo gradiamo possiamo anche aggiungere del pepe. Serviamo la vellutata ancora calda e guarniamo con prezzemolo o timo.

Ecco la ricetta semplicissima della vellutata ai porri per coccolare le nostre papille gustative. Buon appetito!