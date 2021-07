L’estate è il momento perfetto per concederci un dolce fresco e gustoso. Certo, in questo periodo è anche meglio non esagerare con gli zuccheri, ma qualche concessione possiamo pur farcela. E cosa c’è di meglio di un tiramisù? Oggi proponiamo una ricetta semplice per un tiramisù estivo dolce e fresco.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti che ci servono:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

a) 500 grammi di mascarpone

b) 100 grammi di zucchero;

d) tre uova;

e) 200 grammi di savoiardi;

f) 4 fette di melone;

g) amaretti q. b.;

h) menta q. b.

Preparazione

Prima di tutto, separiamo il bianco dell’uovo dal tuorlo e montiamolo a neve. In un’altra ciotola misceliamo il tuorlo con lo zucchero sino ad ottenere un composto chiaro e arioso. A questo aggiungiamo il mascarpone. Lo dovremo poi incorporare agli albumi muovendoci con delicatezza dal basso verso l’alto. Se seguiamo questi semplici passaggi saremo sicuri di ottenere un tiramisù spumoso e leggero.

Invece, al posto del caffè useremo qualcosa di molto più originale: il succo del melone. Per ottenerlo possiamo utilizzare un estrattore o semplicemente schiacciarlo con una forchetta in un colino. Per questo passaggio utilizziamo due fette del nostro melone. Invece, le restanti vanno tagliate a cubetti e messe da parte.

Quindi, proprio come se fosse caffè, intingiamo i savoiardi nel succo di melone per qualche secondo.

Con questi creiamo il primo strato della nostra pirofila. Spalmiamoci sopra uno strato abbondante di mascarpone e aggiungiamo qualche cubetto di melone. Continuiamo così creando due o tre strati. L’ultimo dovrà essere di crema al mascarpone. Livelliamolo per bene e mettiamo tutto in frigo per un paio d’ore.

Dopo questo tempo, la crema del tiramisù sarà meno liquida. Spargiamo sulla superficie i cubetti di melone rimasti, degli amaretti sbriciolati e delle foglioline di menta. L’amaretto aggiungerà un elemento croccante e la menta renderà il tiramisù ancora più fresco.

Ecco che abbiamo realizzato una ricetta semplice per un tiramisù estivo dolce e fresco.

Approfondimento

Il tiramisù più leggero al mondo pronto in 10 minuti grazie a questo semplice ingrediente che non ci fa rinunciare al gusto