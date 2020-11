Molto famosa nella versione dolce, la sbriciolata può rappresentare anche un ottimo e sfizioso piatto salato. Indicata come pietanza per l’aperitivo, la sbriciolata salata è ricca e gustosa, grazie alla bontà degli ingredienti. La preparazione è decisamente facile e veloce. Basteranno pochi minuti per soddisfare tutta la famiglia. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

1 kg di patate;

3 cucchiai di grana;

2 cucchiai di latte;

2 uova;

sale q.b.:

120 g di prosciutto cotto;

100 g di broccoli o spinaci;

100 gr di provolone o caciocavallo;

2 cucchiai di pan grattato;

1 cucchiaio di burro.

Ricetta semplice della sbriciolata di patate per coccolare la famiglia con una torta speciale. Preparazione

Per realizzare la sbriciolata salata, innanzitutto è necessario scaldare le patate in acqua e farle cuocere per circa 20 minuti. Una volta cotte, lasciare da parte. Successivamente, pulire e tagliare la verdura. In una padella far rosolare con uno spicchio d’aglio ed un pizzico di sale.

Poi, schiacciare le patate ed inserirle in una ciotola. Lavorare con le uova, il latte e la grana fino ad amalgamare bene gli ingredienti. Prendere una tortiera dal diametro di circa 24 cm e ricoprirlo con un foglio di carta da forno. Inserire la metà del composto e livellare con l’aiuto di un cucchiaio. Aggiungere il condimento, dunque gli spinaci o la verdura precedentemente saltata in padella, il provolone tagliato a dadini ed il prosciutto a striscioline. Ricoprire con l’altra metà di impasto. Infine, spolverare con il pan grattato e il burro a ciuffetti molto piccoli distribuiti su tutta la superficie. Far cuocere in forno ben caldo a 180° per circa 45- 50 minuti ed ecco che la sbriciolata salata prenderà forma e potrà essere assaporata.

