Quando cresce il desiderio di mangiare qualcosa di sfizioso ma non si ha il tempo e neanche la volontà di mettersi ai fornelli per ore, ecco che arriva in soccorso questa ricetta. Una preparazione da tirar fuori all’occorrenza per il suo mix di bontà e velocità. La versione che la Redazione vuole mostrare ai suoi Lettori è una di quelle più semplici che non prevede la lievitazione. Di seguito, tutto l’occorrente per una pizza di circa 10 porzioni

Ingredienti

300 g di farina tipo 00;

140 g di acqua tiepida;

80 g di olio di semi;

1 cucchiaino di lievito istantaneo per torte salate;

sale q.b.

Per il ripieno

600 g di scarola;

5 cucchiai di olio extra vergine di oliva;

100 g olive nere;

1 cucchiaio di capperi;

2 spicchi di aglio.

Ricetta semplice della pizza di scarole senza lievitazione, una delizia per il palato. Procedimento

Per preparare la pizza, innanzitutto bisogna cuocere le scarole. In una padella, far soffriggere l’aglio con l’olio extra vergine d’oliva e successivamente aggiungere le olive nere e i capperi. Dopo qualche minuto, eliminare l’aglio e aggiungere la scarola. Far cuocere per 10 minuti con l’aggiunta di un pizzico di sale.

A questo punto, si passa all’impasto. In una ciotola inserire la farina setacciata, il lievito, l’olio di semi e a poco a poco l’acqua. Amalgamare bene gli ingredienti. Quando l’impasto sarà compatto ma liscio e omogeneo, lasciar riposare per qualche minuto. Intanto, bisogna prendere una tortiera di circa 24 cm ed imburrare oppure ricoprire con carta da forno. Con l’aiuto di un mattarello stendere metà dell’impasto e adagiare all’interno della tortiera.

Ora, farcire la pizza con le scarole, facendo attenzione a scolare per bene e ad eliminare l’acqua in accesso. Stendere l’altra metà dell’impasto e ricoprire la pizza. Sigillare con cura i bordi, facendo pressione con una forchetta. Fare cuocere in forno preriscaldato ventilato a 180° per circa 30 massimo 40 minuti. Ed ecco che il gioco è fatto.

