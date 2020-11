Con i suoi panini morbidi, ricchi e succulenti, McDonald’s ha costruito il suo impero. E quante volte capita di essere colpiti da quel desiderio quasi irrefrenabile di gustare in un sol boccone tutta la bontà del panino più famoso del mondo?

Seppur relativamente economico, il panino del McDonald’s è un prodotto meccanico e seriale che fa storcere il naso a molte persone. Tuttavia, provare a replicare i mitici panini direttamente dalla cucina di casa sembra un’idea sfiziosa e genuina per avere tra le mani un prodotto cosiddetto “handmade”, ovvero fatto a mano. Di seguito, tutti gli ingredienti per circa 10 panini.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ingredienti

250 g di farina tipo “00”;

250 g di farina manitoba;

300 ml di latte;

30 g di burro;

mezzo cucchiaio di miele;

10 g di margarina;

sale q.b.;

un terzo di un cubetto di lievito;

uovo;

semi di sesamo.

Ricetta semplice dei panini per hamburger buoni come quelli del McDonald’s. Procedimento

Basterà un po’ di pazienza ed un pizzico di impegno per creare ottimi panini per hamburger. Innanzitutto, è necessario far sciogliere il lievito con una parte del latte intiepidito e un mezzo cucchiaio di miele. Mescolare con cura e lasciare a riposo per circa 10 minuti. Una volta trascorso il tempo d’attesa, aggiungere le farine, precedentemente setacciate e il latte avanzato prima. Mescolare ed aggiungere anche il burro, la margarina e circa un cucchiaino di sale. Quando gli ingredienti si saranno amalgamati bene, lasciar lievitare in un luogo asciutto per circa 1 ora e mezza.

Successivamente, prendere l’impasto e lavorarlo su un piano di lavoro leggermente infarinato per modellare un panetto. Lasciate nuovamente riposare in un luogo asciutto per altri 15 minuti.

A questo punto è l’ora di creare i panini. Lavorare l’impasto e formare un lungo salsiccione. Tagliare circa 10 pezzi uguali (80 g ciascuno). Riporre i panini su una teglia, precedentemente ricoperta da carta da forno e fate ancora riposare per 10 minuti in forno con la luce del forno accesa.

Infine, prima di farli cuocere, spennellate i panini con un tuorlo d’uovo e una manciata di semi di sesamo per decorare. Far cuocere a 200° per 15 minuti circa. Un trucco da copiare per una buona cottura è quello di riporre sul fondo del forno un piccolo pentolino con l’acqua che creerà un giusto clima caldo-umido. Infine, sfornare, far raffreddare e farcire a piacimento.

Se “Ricetta semplice dei panini per hamburger buoni come quelli del McDonald’s” è stata utile ai Lettori, si consiglia anche “Come preparare dei gustosi panini alle olive in pochissimi minuti“.