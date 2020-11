Un primo piatto d’eccellenza, adatto alle giornate dalle temperature autunnali. Con il bel piatto di conchiglioni zucca e salsiccia, accompagnato da un buon bicchiere di vino rosso, regaleranno un momento di gustoso piacere per il palato. Una soddisfazione da provare assolutamente. Per questo motivo, la Redazione di ProiezionidiBorsa suggerisce a chi non ha ancora provato o a chi non lo prepara da tempo, di gustare questo piatto prelibato. Il ripieno ricco non deve destare preoccupazione, la ricetta è molto semplice. Ecco l’occorrente per i conchiglioni zucca e salsiccia per 4 persone

Ingredienti

300 g di conchiglioni;

600 g di zucca;

150 gr. di salsiccia;

50 g di parmigiano grattugiato;

1 cipolla;

1 bicchiere di vino bianco;

sale, olio extra vergine di oliva e pepe q.b.

Ricetta semplice dei conchiglioni zucca e salsiccia, per un tripudio di sapori. Procedimento

Pulire e tagliare a pezzetti la zucca. Fare la stessa cosa con la salsiccia. Quindi, spellare e tagliare a pezzetti la salsiccia fresca. In una padella, con un filo d’olio far rosolare una mezza cipolla tagliata finemente. Dopo qualche minuto, inserire la zucca e la salsiccia. Mescolare con l’aiuto di un cucchiaio di legno e sfumare con il vino bianco. Se il composto si asciuga troppo, aggiungere un paio di tazzine di acqua bollente e mescolare.

Quando gli ingredienti saranno amalgamati, in una pentola con acqua salata far cuocere i conchiglioni. Questi ultimi andranno scolati a metà cottura per essere farciti. Sistemare ad uno ad uno i conchiglioni in una pirofila oleata ed aggiungere il ripieno di zucca e salsiccia. Infine, una manciata di parmigiano grattugiato, un pizzico di sale ed una spolverata di pepe. Poi, infornare per 15 minuti ad una temperatura di 180 °.

Se “Ricetta semplice dei conchiglioni zucca e salsiccia, per un tripudio di sapori” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Tortino veloce di zucca e patate per una delizia autunnale tutta da gustare“.